Scaloni confía en su 10: 'Messi nació para jugar fútbol, para ganar'

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, dijo este viernes que Lionel Messi "nació para jugar al fútbol" y "para ganar" y reveló que se le "partió el alma" esta mañana al comunicarle al portero Esteban Andrada que iba a darlo de baja de la Copa América por la lesión que sufrió el jueves.

"Yo rescato las ganas de jugar al fútbol que tiene (Messi). Nació para jugar al fútbol, nació para ganar. Para nosotros es una alegría enorme que esté con esas ganas. Solo tenemos palabras positivas para él y sus compañeros", dijo Scaloni en rueda de prensa junto a Nicolás Tagliafico.



El entrenador también aseguró que se le "partió el alma" al dar de baja a Andrada esta mañana. "Estoy muy triste por la lesión. Además de ser un gran chico teníamos muchas esperanzas puestas en él. Lamentablemente tomamos esta decisión porque no había ninguna garantía de lo que podía pasar más adelante", explicó. El seleccionador dijo que Colombia, su rival de este sábado, "tiene cosas muy buenas".



"Tomaremos nuestros recaudos, pero tenemos que pensar más en nosotros que en el rival", precisó. Scaloni también señalo el poderío ofensivo de la Albiceleste y aseguró que "arriba" hay "gente que puede definir un partido".



"Si cada uno hace lo que hace en su club y lo pone a disposición de la selección seguramente estaremos hablando de un gran equipo", precisó. Sin embargo, el seleccionador dijo que "lo más importante" es que los futbolistas puedan "demostrar" que "están a la altura de la camiseta".



"Eso es lo más importante, que la gente se sienta identificada con este equipo, que les guste el equipo, que les guste la idea", indicó. Scaloni negó que tengan "presión" por "ganar algo" e insistió en que lo principal es que "la gente se sienta identificada". "Pero si ganó la Copa América me retiro, no dirijo más. Empiezo y termino" concluyó, entre risas.