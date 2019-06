Acallando críticas: así van tres de los cuatro técnicos semifinalistas

La Copa América de Brasil 2019 ha estado llena de sorpresas y eso hace que el hablar de favoritos sea difícil, sin embargo, con los cruces de semifinales ya definidos lo que se confirmó es que algunos de los técnicos más resistidos en los países cuyas selecciones dirigen, han logrado soportar el embate y a punta de trabajo y un poco de suerte, llegaron hasta el partido previo a la final.



Lionel Scaloni (Argentina)

El mal planteamiento frente a Colombia, los cambios contra Paraguay y un planteamiento extraño frente a Catar generaron polémica en el país del sur del continente pues no se entendía cómo, en un par de ocasiones, realizaba cambios cuando el equipo mejor jugaba. Sin embargo, se clasificó con cuatro puntos a cuartos de final, definió contra Venezuela su eliminatoria con dos goles y ganó un partido que aunque no era contra un rival de peso, sí se pudo complicar mucho más.



Frente a Brasil será su prueba de fuego y aunque no se sabe si al finalizar la Copa lo ratificarán, lo cierto es que con un equipo que desde el comienzo generó dudas, puede llegar a la final.



Ricardo Gareca (Perú)

Perú fue un equipo lleno que mostró tres caras durante cada uno de sus partidos de primera ronda: frente a Venezuela pareció no ser tan fuerte como se creía, contra Bolivia cumplió su deber y ganó 3-1 y, posteriormente, terminó goleado, de manera sorpresiva frente a Brasil; un resultado que puso en la cuerda floja al argentino, según los medios de su país.



Pero Gareca aprendió de los errores cometidos contra la ‘verdeamarelha’, afrontó el partido contra Uruguay de manera distinta y aunque el planteamiento fue defensivo, demostró una solidez que no se le había visto, situación que le permitió llegar hasta los remates del punto penal y clasificar a semifinales. Gareca, con esto, ratificó su condición de gran DT que ha sabido dejar huella en Perú.



Reinaldo Rueda (Chile)

El colombiano llegó a la Copa América con un equipo que generaba dudas en los aficionados y la prensa chilena, sumándole a esto algunas discusiones con quien fuera el arquero titular, Claudio Bravo, y dándoles la posibilidad a futbolistas como Erick Pulgar, quien parecía una apuesta arriesgada en primera instancia.



Sin embargo, el trabajo fue la clave para acallar las críticas y aunque luego de la derrota frente a Uruguay hubo algunas dudas, lo hecho hasta llegar a semifinales le ha permitido demostrar toda su experiencia, capacidad para manejar un grupo y una unión con los jugadores que es expuesta en cada declaración.