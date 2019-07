Críticas de Scaloni por polémico arbitraje en eliminación de Argentina

La Selección Argentina quedó eliminada de la Copa América y perdió por 2-0 contra Brasil en las semifinales. Lionel Scaloni habló luego de la derrota, criticó al árbitro y elogió el trabajo de la Albiceleste.

"Si tendría que haber pasado una selección por méritos hoy era Argentina sin ninguna duda en cuanto a juego. Hay veces que el fútbol es injusto. Brasil al final hizo sus cosas y está en la final, pero si lo miras por el juego, creo que Argentina debería jugar la final", afirmó Scaloni en conferencia de prensa.



"Brasil no hizo su juego, fue sometido por Argentina durante algún momento, tuvo que meterse en su cancha para que no filtráramos balones, no sé si Brasil habrá hecho en muchos partidos ese juego. Es el mejor partido que ha hecho Argentina porque creamos muchas ocasiones y sufrimos poco respecto a la magnitud del rival, pero no clasificamos y eso es lo que cuenta", analizó.



También, el entrenador de Argentina habló sobre el arbitraje y las polémicas que hubo durante el juego.



"El árbitro condicionó el partido. Nos comenzó a cargar de amarillas y no es lo mismo jugar así en el uno contra uno. No me gustó el juez. A Tagliafico el línea le decía todo el tiempo que tenía amarilla. No puede condicionar continuamente. Las jugadas chiquitas fueron para el otro lado. No sé si fueron penales, pero el juez no estuvo a la altura", finalizó.