'Bolillo' explotó y sacó el paraguas: no le pidan mucho en la Copa

Hernán Darío Gómez no ha tenido sus mejores momentos en Ecuador y la derrota 4-0 contra Uruguay incrementó las críticas en su contra por parte de la prensa de ese país.

En la atención a prensa de este lunes, el técnico colombiano reconoció que en el juego contra Uruguay tuvo una charla seria con sus jugadores en el entretiempo.

"Ayer cuando se acabó el primer tiempo, yo no veía la hora que se acabara para recomponer. Le dije a los muchachos me voy tranquilo si en el segundo tiempo quedamos 0 a 0 ya que era para 7 u 8 por como estaba el equipo. Es un resultado que de momento no me extraña", contó.

Sin embargo, ante la insistencia de los medios, el 'Bolillo' expresó su molestia porque Ecuador no ha sido un club que haga buenas actuaciones en las últimas Copa América y aunque busca la mejoría, era lógico perder con Uruguay.

"¿Entonces digo mentiras? Busquen la Copa América y en qué puesto estamos en toda la historia. Somos noveno o decimos. ¿La gente se molesta por qué? Entonces estamos engañando o informando mal"

"Entonces digo mentiras, Busquen en que puesto estamos en la #CopaAmerica en toda la historia???



Somos 9 o 10, entonces que QUIEREN QUE DIGAN.



También reconoció que ha tenido un diálogo constante con los directivos de Ecuador y que respaldan su trabajo para el futuro, pues su objetivo es estar con el 'Tri' en las Eliminatorias y en el Mundial de Catar 2022.