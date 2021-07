¡Choque de goleadores en Brasília! Mano a mano Uruguay vs Colombia

Uruguay vs Colombia tiene un condimento añadido, no solo por lo ocurrido recientemente entre ambas selecciones en Eliminatorias y a nivel de mundiales. El frente de ataque en ambos países promete que puede llegar a ser un partido de bastantes goles, pues sus hombres de referencia en el área rival se han destacado en los años recientes, siendo goleadores de élite en el fútbol europeo.



Por los lados de Colombia, pese a que no han tenido una Copa América esperada, desde lo que se les pide en el frente de ataque, son los referentes en esa zona. Es el caso de Duván Zapata y Luis Fernando Muriel, los jugadores del Atalanta. Arrancando por el ‘toro’, que en la temporada con el cuadro italiano anotó un total de 19 goles en todas las competiciones.



Y es que la compañía que hace con Luis Muriel, puede ser la piedra angular, teniendo en cuenta que la cohesión entre compañeros no es algo que se consigue de la noche a la mañana. Pues en el caso del nacido en Santo Tomás, empezó en tan solo 16 partidos como titular, de los 36 por Serie A, anotando un total de 22 anotaciones.

Sin embargo, la deuda de ambos a nivel de selecciones nacionales, están en deuda. Entre ambos, en todas las categorías, tan solo suman 17 anotaciones, con un registro mínimo en la de mayores.



El caso es contrario con Luis Suárez y Edinson Cavani, que son los máximos goleadores en toda la historia de la selección uruguaya. Pero, arrancando por la temporada de ambos, dejan números significativos. En el caso del atacante del Manchester United, Cavani, marcó diez tantos en 26 partidos por Premier League. Mientras que el ‘pistolero’ Suárez, se destacó por estar siempre en la punta de anotadores, con 21 tantos, aportó a la conquista de la liga española en su primera temporada con el Atlético de Madrid.



Ahora, con Uruguay, siempre se han destacado no solo por los tantos y su promedio de goles, sino por su entrada en el esquema de juego, acoplándose a las distintas situaciones, pero, siempre como referentes en el área rival. Suárez es el máximo anotador con 64 tantos en 122 partidos, mientras que Cavani le sigue con 53, en la misma cantidad de juegos disputados.



Un duelo que promete anotaciones, sin embargo, cada selección deberá tomar especial cuidado con sus rivales, teniendo en cuenta que representan fortaleza en los delanteros.