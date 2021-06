¡Magia pura! Edwin Cardona: entre sacrificio, creación y un golazo

Reinaldo Rueda pateó el tablero y paró un equipo con siete cambios, con respecto a las Eliminatorias, para enfrentar a Ecuador en el debut en la Copa América.



Uno de ellos fue Edwin Cardona, volante creativo que fue figura y anotó el único tanto de la Tricolor, suficiente para conseguir los primeros tres puntos en el certamen. Sacrificio, creación y un golazo.

Sacrificio: Cardona comenzó por el sector izquierdo y en los primeros minutos del partido su función fue respaldar a Yairo Moreno. Si bien estuvo perdido en el inicio, el trabajo por la banda fue fundamental en el momento del regreso y conformar la doble linea de cuatro cuando atacó Ecuador.



Después del minuto 30, Cardona cambió con Cuadrado y pasó a cubrir y atacar por el costado derecho. El '10' de la Tricolor se liberó un poco de la función de marca, para pedir el balón y empezar a tomar las riendas del juego. Para eso lo llamaron.



En el segundo tiempo, Cardona salió, nuevamente, por el costado izquierdo. Se empezó a tirar al centro para ser el eje de la creación; sin embargo, el agotamiento físico, sumado al mal estado de la cancha, le terminó pasando factura hasta perder protagonismo. En el minuto 81 fue sustituido por Gustavo Cuellar. Gran esfuerzo. Mucho recorrido para defender y atacar por el sector izquierdo.



Creación: Cardona no la tuvo fácil para hacerse dueño del balón, debido a los largos recorridos que tuvo que hacer sobre la banda izquierda. No obstante, cuando se asoció, creó peligro, y como muestra de eso fue el gol. Con Yairo Moreno lanzado al ataque, Cardona se encargó de las pelotas en profundidad que, si bien no fueron muchas, fue una constante hasta la lesión del lateral izquierdo.



Ante el sacrificio y el recorrido largo de Cardona, Juan Guillermo Cuadrado tomó el rol de 'generador de juego' en diferentes tramos del partido. Cabe resaltar que en los últimos 15 minutos Colombia se resguardó, perdió la posesión y se dedicó a las jugadas de contragolpe.



Golazo: Colombia se quedó con los tres puntos gracias a un golazo. Edwin Cardona, el maestro de la obra, cobró un tiro libre corto con Juan Guillermo Cuadrado; Cuadrado hizo una pared con Cardona para dársela a Borja, quien devolvió la gentileza y de cabeza asistió a Cardona para marcar el único tanto del encuentro. Laboratorio, jugada praparada... lo cierto que fue ¡magia pura!.