Mindeporte habla de pérdida de Copa América: 'fueron actos vandálicos'

Colombia perdió la sede de Copa América. Esa es la única realidad: nadie se la quitó, no fue Conmebol, que esperó hasta último momento, fue el país que no logró mantener la designación.

Dicho esto, el ministro de deporte, Ernesto Lucena, responsable del evento por parte del Gobierno, pasó a responder las dudas sobre las causas, las responsabilidades y lo que hubo detrás de la negativa a su solicitud de aplazar el certamen, lo que, como todos sabían, no iba a pasar.



Según el ministro, la Conmebol quedó muy preocupada por los hechos de orden público registrados la semana pasada durante los juegos de Junior vs. River Plate y América de Cali vs. Atlético Mineiro, en el estadio Romelio Martínez.



“Estuvimos hablando con Conmebol. Ellos se quedaron muy preocupados por los partidos en Barranquilla y por el de Pereira. El lunes se les mostró el protocolo de seguridad. Esos eventos fueron actos vandálicos. Ahí no hubo ningún tipo de protesta pacífica”, dijo el funcionario, en declaraciones a Blu Radio.



Lucena se declaró sorprendido por la negativa de Conmebol tan rápida, apenas un par de horas después de la solicitud del Gobierno, e insistió en su argumento, débil por cierto, sobre la necesidad del aplazamiento ante la situación sanitaria, que impedía tener público en las tribunas: "otro aspecto es que no se iba volver a tener aforo. Como venía la tendencia de la pandemia, no se podía tener”, aseguró.



El Ministro lamentó la campaña en redes sociales contra la realización del evento y de paso señaló a los organizadores del paro y sus voceros: "esa es una manera de verlo. Aquí se han abierto todos los espacios de conversación. Eso fue lo que en muchos trending topics trataron de buscar, un impacto internacional fuerte. Pensábamos que para la fecha del evento obviamente íbamos a estar con unas conversaciones adelantadas, con unos pactos hechos, pero al parecer esas razones no fueron suficientes frente al tema de conflictividad social", cerró.



Finalmente, se refirió a su posible salida de la cartera de deportes y dijo que lo tiene sobre la mesa por un tema de salud personal que necesita resolver.