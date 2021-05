No hay piedad: Conmebol dice NO y Colombia pierde sede de Copa América

No hubo comprensión, solidaridad ni salvavidas. De hecho, ni siquiera hubo mucho tiempo de análisis y la respuesta fue contundente: NO.

La Conmebol recibió este jueves una solicitud del Gobierno de Colombia para aplazar la realización de la Copa América, que debe comenzar en menos de un mes, según el cronograma.



El ministro de deporte, Ernesto Lucena, anunció que se envió una carta pidiendo que el torneo se jugara hacia el mes de diciembre, alegando que, sin público, por culpa de la pandemia, no habrá la reactivación económica que se espera sea un torneo de esta dimensión: "creemos que lo más importante en un evento de esta magnitud, es el aforo de público. Como lo ha dicho el presidente de Argentina y lo reiteramos nosotros, en este momento esa imposibilidad hace que la Copa no sea el evento que todos soñamos", dijo.



En pocas horas, Conmebol respondió formalmente a esa petición y apagó de un soplo la ilusión: no es posible aplazar el certamen, los contratos firmados con dueños de derechos, patrocinadores y demás hacen inviable un nuevo aplazamiento, adicional al que ya se tuvo que hacer el año pasado por cuenta de la pandemia, y en definitiva el torneo se debe hacer en las fechas programadas, a partir del 13 de junio.



"Por razones relacionadas al calendario internacional de competiciones y a la logística del torneo, resulta imposible trasladar la Copa América 2021 al mes de noviembre. La CONMEBOL agradece el entusiasmo y el empeño puestos por el presidente de la República de Colombia, Sr. Iván Duque y sus colaboradores, así como por el presidente de la Federación Colombiana de Futbol, Ramón Jesurún, y su equipo. Es seguro que en el futuro surgirán nuevos proyectos en conjunto para el crecimiento del fútbol colombiano y sudamericano", dijo la entidad.



"La CONMEBOL asegura la realización de la CONMEBOL Copa América 2021 e informará en los próximos días la relocalización de los partidos que debían disputarse en Colombia", concluyó.



La entidad alega además que esta edición busca equiparar el calendario con el de Europa, que llevará a cabo su torneo continental en pocos días, y aplazar haría imposible armonizar los calendarios. Eso por no mencionar que a fin de año estarían en marcha las temporadas del Viejo Continente, donde actúa la mayoría de jugadores suramericanos, y aislarlos de sus equipos sería excesivamente complejo.



Colombia recibe de esta manera un NO rotundo a la última carta que jugó para no perder la sede y, en definitiva, ya no albergará la Copa América.



Lo que se rumora es que el plan B de Conmebol es que todo el torneo se cumpla en Argentina. Esos anuncios todavía no se han producido de manera oficial.