Edwin Cardona quiere jugar por Cuadrado: mensaje a Reinaldo Rueda

Edwin Cardona está feliz con su nueva etapa en la Selección Colombia. El mediocampista reveló este domingo que su alegría, y la de su familia, por estar en la Copa América, lo motiva para hacer las cosas bien y llegar lo más lejos posible en este certamen.



En cuartos de final se le podría abrir un espacio en la formación titular, pues Juan Guillermo Cuadrado está suspendido y se pierde el compromiso. Así, Edwin espera serle útil al técnico Reinaldo Rueda, si así lo requiere.



“Cuadrado es muy importante, igual todos tenemos la confianza del ‘profe’. Perdemos un jugador de mucho liderazgo, pero ahí estamos todos a disposición del grupo. Si me toca, dejaré lo mejor de mí, aunque me siento más cómodo por izquierda”, dijo Cardona, dejándole claro al entrenador que está listo, aunque no por derecha, donde juega habitualmente Cuadrado.



Aunque Edwin está para jugar en donde sea, pues esto es Selección. “La verdad puedo jugar por izquierda, por derecha, por el centro. Uno tiene que encontrar el juego dependiendo del partido, encontrar los espacios para poderle dar profundidad al equipo. La idea es buscar los espacios y poder asistir a mis compañeros”.



“Hay chicos nuevos, tenemos una metodología diferente. Me he sentido muy cómodo, vengo a aportar mi grano de arena a la Selección. El fútbol ha cambiado mucho en lo físico. Ahora todos debemos correr, aportar ese extra que tenemos, porque con el talento no basta”, añadió Cardona.