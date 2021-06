¿Cómo le fue a Colombia enfrentando a los 3 posibles rivales de Copa?

Fechas decisivas en la Copa América. Este domingo comienza última jornada de la fase de grupos con los dos enfrentamientos del Grupo B y el siguiente lunes con los dos restantes del Grupo A.



Con ello, quedarán definidas las posiciones de cada selección y consecuente a esto los cruces en cuartos de final. ¿Cuál será el rival de la Selección Colombia?

Detallando la situación del lado B del cuadro, las posiciones están casi definidas: Brasil cerrará como líder y Colombia, salvo un milagro ecuatoriano, terminará siendo tercera de su zona.



En este orden de ideas, el equipo de Reinaldo Rueda no tendrá enfrentamiento alguno con dos seleccionados de la zona A: Bolivia, ya eliminada, y Chile, será tercera o cuarta. Con ello, sus posibles rivales saldrán de Argentina (1°), Paraguay (2°) o Uruguay (4°).



Partiendo de la base de que Colombia será tercera, su rival será la segunda selección clasificada del otro grupo. Acá analizamos cada posible rival y recordamos el balance de los últimos enfrentamientos.

Colombia vs Argentina



El cuadro de Lionel Messi por ahora es líder del Grupo A. Lo máximo que puede caer es a la segunda posición, enfrentando así a la Selección. Para que esto ocurra debe perder con Bolivia o empatar y que del duelo entre Paraguay vs Uruguay haya ganador.



El duelo más reciente entre colombianos y argentinos se dio el 8 de junio en Eliminatorias, terminó con empate a dos. Antes de ello, ambos seleccionados se vieron las caras en la Copa América 2019, victoria para los cafeteros por 2-0.



Colombia vs Paraguay



De no moverse la tabla de posiciones en el Grupo A, el equipo de Reinaldo Rueda tendría que enfrentarse a los de Eduardo Berizzo. Sin dudas los guaraníes han sido la gran sorpresa del campeonato.



El último cruce entre ambos se dio en la Copa América 2019, día que la Tricolor se impuso por la mínima diferencia. Antes de ello, se midieron en 2017 por las Eliminatorias rumbo a Rusia. Los paraguayos ganaron en Barranquilla por 1-2.



Colombia vs Uruguay



Los dirigidos por Óscar Washington Tabáres son parcialmente cuartos. Para quedar segundos, tan solo les sirve vencer a Paraguay en la última jornada y que por supuesto Argentina sume contra Bolivia.



El último duelo colombiano charrúa se dio en noviembre del 2020 por las Eliminatorias, fecha en la que la Celeste se llevó un histórico 0-3 de Barranquilla. Antes de eso, también se enfrentaron por Eliminatorias, pero a Rusia 2018, y el resultado fue 2-2.