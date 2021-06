Colombia vs. Brasil: cuándo es el partido por la clasificación en Copa

Colombia perdió su primer partido en la Copa América 2021, este domingo, 20 de junio, al caer 1-2 con Perú. Así, suma 4 puntos a falta de dos jornadas en el grupo B del certamen; aunque a la Selección solo le queda un juego y se jugará su clasificación a cuartos de final contra Brasil. ¡Casi nada!

La próxima jornada será el miércoles 23 de junio. A primera hora (4:00 p.m. de Colombia), Venezuela enfrentará a Ecuador. El partido de fondo será a las 7 de la noche: Brasil, que descansó este domingo, será rival de Colombia, dirigida por Reinaldo Rueda.

¿Cómo se clasifica Colombia?

Brasil lleva 6 puntos en 2 partidos, y pareciera que nadie le impedirá hacer el rendimiento perfecto. Esa es la misión de Colombia: sumar contra la selección local. Si empata o gana, la Selección clasificará de inmediato a la siguiente ronda de la Copa.



Si pierde, tendrá que esperar varios resultados. Ecuador es el equipo al que apunta Colombia: enfrenta a Perú el mismo miércoles y a Brasil en la última fecha (domingo 27 de junio); si los ecuatorianos no suman más de dos puntos, es decir que no ganan, Colombia avanzará.



Venezuela también puede clasificar a Colombia: descansa el miércoles y en la última fecha no puede ganarle a Perú; así, no superaría a la Selección de Reinaldo Rueda en la tabla de posiciones.