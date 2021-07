¡Maltrato inaceptable! Perú envió carta por actitud de arbitro chileno

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) le envió una carta a la Conmebol para protestar por el "maltrato inaceptable" que supuestamente le dio el árbitro chileno Roberto Tobar a los jugadores del seleccionado inca durante el partido de las semifinales de la Copa América que Perú perdió 1-0 con Brasil. La queja peruana fue confirmada este miércoles por el gerente de las selecciones nacionales, Antonio García Pye, quien le dijo a la emisora radio Ovación que "lo que pasó no puede ser, vamos a la conducta y lo que ha hecho (Tobar) con los jugadores".

"No es la versión de uno o dos, sino de varios. Se ha hecho una carta y ya se envió", enfatizó el dirigente antes de aclarar que las quejas por otras decisiones arbitrales sí "son detalles técnicos" que la FPF no tiene "argumentos para reclamar". "Sin embargo, lo del maltrato, eso sí es inaceptable", remarcó. Tras el partido disputado este lunes en Río de Janeiro, los jugadores peruanos denunciaron que Tobar les había faltado el respeto durante todo el encuentro, en el que también afirmaron que no cobró un penalti por una mano cometida durante el primer tiempo por el defensa brasileño Thiago Silva.



"En el primer tiempo hubo un penal claro de Thiago Silva, tenía la mano extendida y le pega en el codo. (Tobar) señala saque de arco, increíble", afirmó el portero peruano, Pedro Gallese, antes de agregar que "no te podías acercar a hablar con el colegiado porque ahí insultaba a los compañeros". El centrocampista Renato Tapia también consideró, en sus redes sociales, que la designación del Tobar le pareció "impertinente y más aún para que nos humille e insulte dentro del campo".



Al término del partido de las semifinales, el brasileño Neymar conversó sobre esta situación con el peruano Christian Cueva, tras lo cual criticó públicamente la actitud del árbitro. "Los árbitros no pueden hacer lo que hizo, le faltó el respeto a todos los jugadores. La forma en la que les habla, la forma en que los escucha, lo que les dice, desde el primer minuto cuando fui a conversar con él fue muy arrogante y todo el mundo está hablando de eso porque no es normal", enfatizó.



García Pye informó, por otra parte, que la selección peruana espera volver a Lima este viernes, después de jugar el partido por el tercer puesto de la Copa América frente a Colombia. "Estamos viendo con la línea aérea para poder salir cuanto antes. Estaríamos llegando a Lima en la madrugada" acotó antes de decir que durante el torneo continental "las canchas no han estado de lo mejor", porque "todo se hizo muy rápido". "Estamos acostumbrados a que en este tipo de torneo todo este impecable, pero no ha podido ser así, igual se ha podido jugar y no hubo muchas quejas al respecto", concluyó.



EFE