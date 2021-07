Ricardo Gareca: ‘tenemos que alimentar la posibilidad de crecimiento’

Perú ya está en semifinales de la Copa América, tras derrotar a Paraguay en el lanzamiento de los penales. El técnico Ricardo Gareca, habló al final del compromiso, donde destacó la labor de sus dirigidos en los 90 minutos, pese al empate tardío de los guaraníes. El técnico argentino destacó el crecimiento de su grupo, teniendo en cuenta los resultados de las primeras jornadas de la Copa América “Fuimos creciendo más allá de un comienzo que no era el deseado. Nos fuimos superando y hoy era un partido ante un rival complicado. Gran merecimiento de ellos por empatarnos y gran merecimiento de nosotros, por haberle dado vuelta al resultado y también en el momento de patear los penales”.



Además, respaldó a Cueva, quien falló uno de los tiros en la definición "Es un jugador de mucha personalidad, no tengo que decirle absolutamente nada. Más allá de los imponderables y algunas dificultades que se presentaron, siempre está pidiendo la pelota, asume las responsabilidades y es del tipo de jugadores que requerimos. De mi parte, tengo que retribuirle la confianza".



Agregó sobre el nivel en las ultimas copas, teniendo en cuenta su presencia reciente en instancias finales “Es importante para nosotros. Es algo que siempre hablamos, no solo para los muchachos que están, sino para los que se quedaron en el camino porque sostenerse en el tiempo con una selección que avanza a cuatro semifinales consecutivas, tiene que alimentar la posibilidad de crecimiento".



Concluyó sobre aquellos con los que podrá contar en semifinales, esperando su rival entre Brasil y Chile "Ahora me interesa es que puedan recuperarse aquellos que no estuvieron y mirar con quienes contaremos para el lunes. Ambos rivales de la otra llave tienen muchas virtudes, ya analizaremos sus puntos débiles".