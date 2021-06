Ricardo Gareca: ‘Nosotros no teníamos nada asegurado'

Perú aseguró un lugar de privilegio en la Copa América, al derrotar a Venezuela, se quedó con el segundo lugar del grupo B, esperando su rival en la otra zona, pero con la consigna de terminar en dicha posición y esperar a una selección que no venga en gran momento. El argentino habló del juego y de la clasificación “Lo más importante es que cumplimos el primer objetivo, felicitar a los jugadores y delegación. Desde que llegamos pensábamos en eso. Esto es para la gente, que está contenta. Hay que prepararnos para ver qué rival nos toca. Desafortunadamente tuvimos la lesión de Alexander, pero me han comentado podría ser baja para el próximo juego”.

Gareca enfatizó en la posibilidad de rotar, afirmando que contra Venezuela, no se podía dejar al azar la clasificación “Nosotros no teníamos anda asegurado, uno debe afianzarlas. Nosotros no teníamos nada fijo, nos tomamos el compromiso con mucha responsabilidad, esperando también que los muchachos se recuperaran. Hoy vimos a algunos, pero es importante que algunos se recuperen, más importante en estas etapas”.



Concluyó con la preparación de los cuartos de final, esperando mejorar lo hecho en el 2019 “Estamos en un proceso de ir paso a paso, donde tenemos que prepararnos al rival que nos toque y no ver más allá. El nivel de competencia es alto, venimos con la idea de incorporar muchachos, darles continuidad. A medida que uno enfrenta los rivales, uno puede ver para que está. Pero por lo pronto, es prepararnos”.