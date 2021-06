Martins se disculpó tras durísima crítica a Conmebol: es baja en Copa

El goleador histórico de Bolivia, Marcelo Moreno Martins, publicó en un reciente comunicado que no fue su intención ofender a la Conmebol con el mensaje publicado en Instagram. En la publicación, el atacante culpó al ente que rige al fútbol Sudamericano por los contagios de Covid-19 en la Copa América. Él es uno de los afectados.



Martins aseguró que no fue una "declaración textual" suya y le 'echó la culpa' a quienes manejan sus redes. Busca no recibir una sanción tras sus palabras en su red social. Por ahora, se recupera del Covid sin conocer fecha de regreso.

"Lo expresado en ese posteo de mi cuenta de Instagram no ha sido una declaración textual que haya dado personalmente, razón por la cual no ha sido mi intención generar una polémica, ofender o cuestionar a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ni a sus autoridades", dijo el boliviano en su comunicado publicado en la noche del miércoles.



Martins explicó que todo se dio tras la preocupación por haberse contagiado de Covid-19, lo que impidió su debut frente Paraguay en la primera jornada de la Copa América. "Fue interpretada de manera incorrecta por quienes se encargan de hacer mis comunicaciones públicas".



Y agregó: "han sido días muy difíciles para todos y con mucha presión luego de los partidos de la eliminatoria, y dentro de ese escenario ha ocurrido todo esto. Entiendo que la Conmebol ha hecho el esfuerzo por organizar la Copa América para mantener la competitividad y el rendimiento deportivo de las selecciones con vistas al Mundial".



Cabe recordar que la polémica se generó el pasado martes, cuando el futbolista publicó en su cuenta oficial de Instagram: "¿La vida del jugador no vale nada?". Dicha publicación coincidió con la confirmación de que los casos de Covid dentro de la Copa superaban los 50. Ahora se conoce que Martins es uno de ellos.



Finalmente, el histórico goleador boliviano de 33 años dijo que "me hacía ilusión seguir compitiendo con la verde en la Copa América, luego de todo el esfuerzo que hemos realizado (...) Por ahora, el curso de la enfermedad no me permite tener certeza sobre tiempos de regreso".