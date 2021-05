Maturana y el mensaje directo a la Selección de cara a la Copa América

Francisco Maturana, técnico que levantó la Copa América del 2001 con la Selección Colombia, se refirió al certamen de naciones que iniciará el 13 de junio, el cual no se llevará a cabo en Colombia como lo notificó Conmebol y, por ahora, se disputará en Argentina en su totalidad.

Maturana, de 72 años, habló con Gol Caracol y le envió un mensaje directo a la Selección que hoy dirige Reinaldo Rueda, al asegurar que, pese a que no se desarrollará la Copa en territorio nacional, el equipo está obligado a quedarse con el trofeo.



"En la Copa América de 2001, al llegar a Barranquilla, sentíamos que si la hacíamos en el país, era para ganarla. Ahora, más allá de donde se juegue y aunque ya no seamos sede, Colombia tiene que ir a ganar", dijo.



Y agregó: "Todos sueñan con ganar la Copa América, pero quienes la hacen en su país, sienten un refuerzo espiritual que es el apoyo de la gente. Igual, nadie va una Copa a no querer ganarla", concluyó.



Hasta el momento, la Copa América se disputará en Argentina, a la esperara del comunicado de Conmebol en el que informe si habrá otro país organizador y, así mismo, el nuevo cronograma de partidos.