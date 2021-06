Gustavo Alfaro: alabó a su equipo y consideró ‘justa’ la clasificación

El seleccionador de Ecuador, Gustavo Alfaro, consideró este domingo que la clasificación de la Tricolor a cuartos de final de la Copa América es "justa" y llenó de elogios a sus jugadores, de los que dijo sentirse "muy orgulloso". "Es justa la clasificación", sentenció el técnico argentino, tras empatar 1-1 con Brasil en el último partido del grupo B, que le permitió al combinado ecuatoriano sellar su clasificación a la próxima ronda junto con la derrota de Venezuela ante Perú.



"Quiero felicitar a los jugadores y felicitarlos por la conquista. Es mérito de ellos (...) Me quito el sombrero ante estos muchachos", añadió.

El técnico manifestó que lo "único" que les pidió antes de saltar al césped del Olímpico de Goiania fue que "creyesen" en la clasificación y resaltó que el equipo fue capaz de recomponerse en la segunda mitad "con mucha humildad y amor propio", pese al gol en contra. "Les dije que faltaban 45 minutos para empatar el partido y que no podíamos entregarnos para que Brasil nos liquidase", reveló.



De cara al cruce de cuartos, previsiblemente ante la Argentina de Lionel Messi, Alfaro dijo que el empate frente a los anfitriones les da "confianza" para "jugar contra cualquier rival". "Quería que clasificáramos porque lo merecíamos. Jugamos buenos partidos", apuntó.





"Por más que les critiquen van con el pecho abierto y me siento muy orgulloso de estos jugadores", agregó. En su opinión, Ecuador "llega bien" a cuartos, "sufriendo" y con mucho "sacrificio" porque, según él, cosecharon "mucho menos" de lo que merecieron.





"Me parece que fueron mucho más determinantes los pocos errores que cometimos que las muchas virtudes que tuvimos", afirmó. En este sentido, la clave para la clasificación fue, según Alfaro, "no ser menos que Brasil y ser más que los otros equipos" del grupo B. Por otro lado, también tuvo palabras de reconocimiento para su par brasileño, Tite, de quien dijo que es el "conductor" del talento y la "alma mater" de la Canarinha.



Y completó que con Tite como seleccionador, Brasil "tiene condiciones de ser campeona del mundo" en 2022. "Me gustaría que este tipo de entrenadores tengan su premio. Son personas que dignifican la profesión y quiero que a esa clase de hombres les vaya bien", dijo el técnico argentino.



EFE