Copa América no se mueve: Colombia y Argentina, firmes con la sede

Ni a Chile, ni a Paraguay ni a Estados Unidos. La Copa América se mantiene en su primera versión de sede compartida entre Colombia y Argentina y, cuando falta solo un mes, eso no parece tener reversa.

Así lo dejaron claro el Ministro de Deporte de Colombia, Ernesto Lucena, y el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún.



"Somos capaces de sacar un torneo tan importante. En nombre del presidente Iván Duque queremos dar un mensaje para revitalizar el sentido social no violento. Colombia está pasando unos momentos difíciles desde el punto de vista social. Pero hoy en día con el diálogo y la armonía, estamos haciendo que esta Copa América pueda ser celebrada de la mejor manera", dijo el ministro, despejando las dudas por las violentas protestas de los últimos días y los contagios crecientes del covid 19 en el país.



"Esperamos cumplirle al continente y al mundo en el torneo más antiguo del fútbol. Me siento orgulloso y un poco nervioso porque ya los días acechan para el inicio, pero vamos a cumplir, vamos a hacer una excelente Copa América y ya tendremos tiempo para gozar con nuestras selecciones. Agradecemos la confianza que nos dio la Conmebol", afirmó el directivo a su turno.



Esas son las únicas voces que llegan a oídos de la Conmebol, que no quiere saber de cambios de última hora. "La Copa América está garantizada de todas maneras", dijo en su momento Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, dejando claro que solo escucha versiones oficiales y no rumores o percepción de la gente, que en redes sociales se ha cansado de pedir que, al menos en Colombia, se reconsidere la sede por cuenta de la crisis social.



Colombia no quiere ni pensar en perder la sede pues eso reviviría el fantasma de 1986, cuando el dirigente Alfonso Senior no tuvo el apoyo del Gobierno para ser sede de la Copa Mundo de la FIFA y la gente prefería hospitales y no estadios. No llegó nunca nada de eso y la exhibición de Diego Maradona la disfrutaron los mexicanos.



Entre tanto, en Argentina, la crisis sanitaria es ahora mismo la gran preocupación, aunque también hay una crisis política y económica que genera dudas al presidente Alberto Fernández. Él mismo ha reconocido que no es un momento ideal, pero entiende los intereses económicos que hay de por medio y sospecha que, si llegara la tan esperada consagración de Messi, al final sería un sacrificio válido.