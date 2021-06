La definición vuelve a condenar: el 1x1 de Colombia vs Perú en Copa

Colombia sufrió una dura derrota contra Perú por 1-2 en la Copa América 2021 y volvió a sentir las fallas en definición que lo obligan a brillar ahora contra la poderosa Brasil. Así vimos, uno por uno, al equipo de Rueda:

David Ospina (6)

Nada que hacer en los goles peruanos. Esta vez los compañeros lo sacrificaron.



Stefan Medina (5)

Correcto en el trabajo propio de marca, poco impacto en la salida, salvo un pase a Borja que se desperdició.



Yerry Mina (5)

La eterna vocación de ayudar en ataque, hizo amonestar a Carrillo, pero cometió el autogol para el 1-2.



Dávinson Sánchez (5)

Pasivo en el rebote pero efectivo en el duelo personal.



William Tesillo (4)

No tuvo mucho trabajo en marca y tampoco, lamentablemente, fue punzante en ataque.



Wilmar Barrios (6)

Bien en su tarea básica del quite pero le faltó algo de precisión en la salida.



Sebastián Pérez (4)

Corrió mucho pero aportó poco. Quiso mostrarse pero es un mediocampista que no hace diferencia.



Juan Guillermo Cuadrado (5)

Parece repetido pero es tal cual: el fútbol de Colombia pasa por él. Esta vez se excedió por momento en el transporte, pero es una pieza vital.



Edwin Cardona (6)

El pase a Borja para el penalti, una salida más con el cordobés y poco más. Muy estático.



Miguel Borja (6)

Fingió una falta y lo regañaron, vio una tonta amarilla por falta a Gallese pero después se reivindicó con el penalti y un par de remates más.



Duván Zapata (5)

Sacrificado en un rol distinto y, una vez más, sin gol.



Gustavo Cuéllar por Pérez (5)

Minuto 60

Mejoró en el pase pero no fue definitivo sacando al equipo



Luis Muriel por Zapata (6)

Minuto 60

Reactivó el ataque pero no le quedaron suficientes opciones de cara a goll



Yimmi Chará por Cardona (5)

Minuto 70

Fuera de su posición e incapaz de reemplazar a Cardona.



Alfredo Morelos por Medina

Minuto 81

Nunca llegó al partido.