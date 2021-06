¡Ensayo exitoso! Colombia venció a Ecuador y arrancó derecho en Copa

¡Temblor! Más de uno sintió frío en la panza cuando vio una nómina titular de Colombia con 7 cambios para el debut en Copa América contra Ecuador, y no faltaron los dolores de cabeza al descubrir nombres ilustres en el banquillo. Pero tú, tranquilo. Que el piloto de la nave conoce el rumbo.



Colombia se impuso 1-0 en Cuiabá con una nómina nueva pero que dio buenas señales. Sí, picos bajos, pero algunos muy altos y hallazgos que, al final, justificaban de sobra todas las pruebas del técnico Reinaldo Rueda.



El ensayo arrancaba con una veloz salida de Muñoz, un centro y un rechazo para un tiro de esquina que ya dejaba una sensación y una duda: habría mucha salida por la banda y un auxilio necesario para Cuadrado, y eso era bueno; pero en el regreso Mina tenía que exagerar y salvaba la amarilla apenas a los 3 minutos, Ecuador se tomaba confianza y la salida iba bien pero no, la marca por la derecha no terminaba de ajustarse. Ok, paciencia.



A los 20 minutos caminaba la cancha Cardona, Barrios hacía bien su parte de quite pero hasta ahí y Uribe, que corría mucho, no terminaba de acertar pases en la salida: en el medio nadie conectaba con el creativo. A los 25 el que llegaba a tiempo para desactivar un ataque por derecha era Cuadrado... ¿y Muñoz? Tenía que bajar Borja para asociarse, harto de esperar arriba una pelota que no llegaba. Y sí, era un ensayo, no iba a verse tan sincronizado en esa primera media hora.



Pero lo que no hace Cuadrado simplemente no pasa en Colombia. Él generaba la falta en la que Mina mandaba por arriba el cabezazo y él fabricaba la jugada del gol con Cardona: cobro rarísimo de tiro libre, pared del 10 con Cuadrado, pivoteaba Borja y entraba de frente el de Boca para finalizarla. Injustamente ahogó el grito el VAR, pero al final lo permitió: ¡GOLAZO DE COLOMBIA!



Se iba lesionado Moreno justo antes del descanso y el ensayo, con un triunfo parcial, cumplía su primer objetivo: espantaba los miedos.



Ecuador reaccionaba y era lo que se esperaba: un remate cruzado, a los 52, en el tiro libre de Martínez, exigía en serio a Ospina, quien cedía el tiro de esquina. No se entendían Borré y Borja en la salida posterior, que remató mal este último. Y había espacio para un ensayo más y era el momento de Sebastián Pérez por Uribe. ¡Ahora o nunca para el antioqueño! Y fue poco, en realidad, en un equipo que se replegó, tal vez demasiado pronto, y que pareció firmar el empate aunque ya tenía a Duván Zapata en el campo.



Ecuador amenazó una vez más con Estupiñán pero, hay que decirlo, no fue ni sombra del equipo punzante y veloz aquel de la humillación en Quito. Una más, pero desviada, tuvo Zapata y ya no había aliento, bajo el intenso calor de Cuiabá, para buscar nada que no fuera el camino al vestuario para descansar.



Al final Colombia terminó su ensayo con buenas sensaciones, con opciones en una defensa que necesitaba revitalizarse, con un Barrios que demostró que está 10 puntos para lo que venga y con un hallazgo fundamental: si hay un diez en el campo, como Cardona, hay chispa, hay talento, hay ADN nacional.



De esta manera se arrancó en Copa América mejor de lo esperado, sin revanchas contra Ecuador (eso hay que firmarlo es en las Eliminatorias) y con la cabeza puesta en lo que es: aprovechar el tiempo para buscar alternativas y ganar confianza, lo que no es una conquista menor. ¿Se asustó cuando vio los titulares! ¡Tranquilo, que a Rueda no le tiembla el pulso!