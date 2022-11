Lesión de Yaser Asprilla no lo dejó jugar con Watford en Inglaterra

Sorprendió este sábado la ausencia de Yaser Asprilla en el Watford FC, en su partido contra Bristol City por la jornada 21 del Championship de Inglaterra, que terminó 0-0. El colombiano no fue ni suplente en el equipo que dirige el croata Slaven Bilic.



Asprilla no es titular habitual, pero sí venía jugando los últimos minutos de los partidos de su equipo, pues viene siendo alternativa fija para el Watford. Sin embargo, no jugó y el club confirmó que su no convocatoria fue por una lesión.



Así, el colombiano, de 18 años, sufrió una lesión de tobillo que lo sacó del partido y que no tiene incapacidad oficial. Se desconoce entonces su gravedad, pero es un hecho que Yaser ha sentido el rigor de sus rivales en la Segunda División de Inglaterra.

ℹ️ Asprilla is absent from today's squad due to an ankle injury. — Watford Football Club (@WatfordFC) November 12, 2022

Hasta el momento, Asprilla ha disputado 19 partidos, 11 como titular y en los restantes 8 ha ingresado desde el banco de suplentes.



Watford FC necesita a la perla colombiana, pues marcha cuarto en la tabla de posiciones, con 33 unidades, y aspira a ascender para jugar Premier League la próxima temporada.



El Championship entra en receso por el Mundial de Qatar 2022, y volverá el 10 de diciembre.