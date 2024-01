Wilmar Roldán podría dirigir en Mundial 2026: Vélez explicó la razón

La FIFA ya dio a conocer en días pasados la lista de árbitros preseleccionados que serán los encargados de dirigir en los juegos del Mundial 2026 que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá.



La Comisión de Arbitraje de la FIFA fue el encargado de los árbitros que harán un curso de preparación del 13 al 18 de abril.



Por Colombia fueron elegidos los jueces, Jhon Alexander Ospina y Andrés Rojas y se dejó por fuera al experimentado Wilmar Roldán por lo que se comenzó a afirmar que está descartado para estar en el Mundial.

No obstante, el periodista Carlos Antonio Vélez aseguró que la presencia del árbitro no está totalmente descartada y que hay la posibilidad de que esté en el certamen global.



"Lo averigüé en Conmebol. Los árbitros en Conmebol son manejados por Enrique Patricio Cáceres y Wilson Seneme. Ellos le dicen a la FIFA quiénes deben ir por el continente. Al encuentro fueron Ospina y Rojas, pero la lista está abierta. Si un árbitro, a pesar de la edad, pasa los exámenes, puede dirigir. Roldán no está eliminado para el Mundial, la lista está abierta", dijo el comunicador.



De igual manera, Vélez recordó que la FIFA en varias ocasiones ha citado al Mundial a jueces que no han estado en los cursos de preparación, pero que cuentan con la experiencia para dirigir en ese torneo.