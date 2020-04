Vuelve el cántaro al agua: ¿James, moneda de cambio por Paul Pogba?

Si es agotador para el público, imagien lo que será para el protagonista. De nuevo, sí, se habla de James Rodríguez en el mercado de fichajes.

Pasa que su destino más probable, una vez se supere la pandemia del coronavirus covid-19, es la puerta de salida del Real Madrid. Y ocurre también que no hay competencia, que de algo hay que hablar, que los empresarios mueven una y otra carta para 'hacer ambiente' a un buen negocio, en estos nuevos tiempos en los que se compra sin dinero.



Por eso, otra vez, sale James a escena. Y es un rumor viejo: sería moneda de cambio para darle gusto al técnico de Real Madrid, Zinedine Zidane, y su única petición para el primer equipo.



​El colombiano, del que no se acuerdan ni en las encuestas de opinión que hacen por estos días en la prensa de España, ha vuelto a ser considerado como parte de pago de Paul Pogba en el Manchester United. Sí, el zurdo a la encopetada ciudad de Manchester, el campeón mundial a Madrid.

La versión de las últimas horas es del diario The Sun, que especula, más que asegurar, que Mendes mueve sus fichas para sacar a su jugador de un club que lo minimiza, como ya tuvo que hacer en el pasado al encontrarle un lugar en el Bayern Múnich (2017).



​Otra vez se trata de ofrecerle algo de talento al United, que también en el pasado prefirió a Isco antes que a James a la hora de contemplar un probable canje. En ese momento Florentino dijo NO. Ahora sabe que necesita darle gusto a Zidane, que debe aprovechar la rebaja en la cotización de Pogba y debe encontrar la manera de hacer que James encaje en un equipo que no quiere perder la marca y la creación que ofrece el caprichoso Paul. ¿Será el canje la vía? ¿Será James la opción? Todo puede pasar en este extraño mercado post-pandemia.