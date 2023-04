Cuadrado se fue a los golpes con Handanovic y salió expulsado

Juventus enfrentó a Inter de Milán en las semifinales de Copa Italia y el colombiano Juan Guillermo Cuadrado fue uno de los protagonistas del partido, pues anotó gol, pero también se fue expulsado tras pelear con el portero Handanovic.

Cuadrado fue titular y recibió de nuevo la confianza de su técnico Massimiliano Allegri y el colombiano le respondió de buena manera a su entrenador, pues tuvo uno de los mejores desempeños del partido.



Pese a que se mantuvo el empate a cero a lo largo del partido, sobre el minuto 83 apareció una jugada de Juventus por el sector derecho, pero luego el balón se fue para el costado izquierdo y Cuadrado apareció en solitario para definir de gran manera frente al arquero Samir Handanovic, quien no pudo hacer nada para evitar el buen remate del colombiano.



Cuando todo parecía que el gol de Cuadrado serviría para que Juventus ganara el partido de la ida de las semifinales, al minuto 90+5 apareció el belga Romelu Lukaku para decretar el 1-1 final desde la vía del penalti.



Sin embargo, tras terminado el partido entre Juventus e Inter, Juan Guillermo Cuadrado y Samir Handanovic tuvieron una fuerte discusión en el terreno de juego y después de varios cruces de palabras, el portero del equipo neroazzurro se fue contra el colombiano y terminaron a los golpes donde el árbitro no tuvo de otra que expulsarlos a los dos.

