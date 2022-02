¡Paren todo! Partidazos de colombianos el fin de semana: vea la agenda

Se avecina un agitado fin de semana para los colombianos en el exterior y como es habitual, en FUTBOLRED sacamos la agenda desde ahora. Así que, tomen papel y lapiz, y por supuesto, no olviden las palomitas que se vienen unos partidazos.



En Premier League, Juan Camilo 'Cucho' Hernández se medirá al poder goleador de Cristiano Ronaldo, que viene golpeado sin marcar en Champions League. Por la Liga de España, Falcao García espera volver a la titular y cobrarle al Real Madrid, como ha sido habitual, para poner fin a su sequía de gol. En la Bundesliga, Rafael Santos Borré tendrá un durísimo choque con el Bayern Munich. Todo eso pasará el sábado.



El domingo, muy temprano, el turno para Luis Díaz con Liverpool. Se medirá al Chelsea en la final de la Copa de la Liga de Inglaterra. ¡Partidazo! Ese mismo día, en la tarde, en Argentina se espera un lindo choque entre los talentosos de River y Racing, un "VS" de Juan Fernando Quintero y Edwin Cardona.

Viernes, 25 de febrero

3:00 pm | Levante vs Elche (Johan Mojica/Helibelton Palacios)

Liga de España



8:00 pm | Necaxa vs León (William Tesillo/Jaine Barreiro/Andrés Mosquera/Ómar Fernández)

Liga de México



10:06 pm | Tijuana vs Atlas (Camilo Vargas/Julián Quiñones)

Liga de México



Sábado, 26 de febrero

7:30 am | Leeds vs Tottenham (Dávinson Sánchez)

Premier League



10:00 am | Bournemouth (Jefferson Lerma) vs Stoke City

Segunda división de Inglaterra



10:00 am | Brighton (Steven Alzate) vs Aston Villa

Premier League



10:00 am | Manchester United vs Watford (Juan C. Hernández)

Premier League



10:25 am | Al-Hilal (Gustavo Cuéllar) vs Al-Hazm

Liga de Arabia Saudita



12:00 pm | Empoli vs Juventus (Juan Guillermo Cuadrado)

Serie A



12:30 pm | Rayo Vallecano (Falcao García) vs Real Madrid

Liga de España



12:30 pm | Frankfurt (Rafael Santos Borré) vs Bayern Munich

Bundesliga



3:00 pm | Atlético de Madrid vs Celta de Vigo (Jeison Murillo)

Liga España



6:06 pm | Monterrey (Stefan Medina) vs San Luis

*Duván Vergara, lesionado

Liga de México



7:30 pm | Independiente (Andrés Roa) vs Boca Juniors (Frank Fabra/Jorman Campuzano/Sebastián Villa)

Liga de Argentina



10:00 pm | Pumas vs América (Roger Martínez/Juan Otero)

Liga de México



Domingo, 27 de febrero

7:30 am | Brujas (Éder Álvarez Balanta/José Izquierdo) vs Antwerp

Liga de Bélgica



9:00 am | Corinthians (Víctor Cantillo) vs Bragantino

Campeonato Paulista



10:00 am | Rangers (Alfredo Morelos) vs Motherwell

Liga de Escocia



10:00 am | Genk (Daniel Muñoz/Jhon Lucumí/Carlos Cuesta) vs KV Cortrique

Liga de Bélgica



11:30 am | Chelsea vs Liverpool (Luis Díaz)

Copa de la Liga de Inglaterra – FINAL



2:45 pm | Lazio vs Napoli (David Ospina)

Serie A



3:30 pm | Porto (Matheus Uribe) vs Gil Vicente

Liga de Portugal



5:15 pm | River Plate (Juan Fernando Quintero) vs Racing (Edwin Cardona)

Liga Argentina



7:00 pm | Cruz Azul vs Santos (Harold Preciado)

Liga de México



Lunes, 28 de febrero

2:45 pm | Atalanta (Luis Muriel) vs Sampdoria

*Duván Zapata, lesionado

Serie A



3:00 pm | Granada (Luis Suárez/Santiago Arias/Carlos Bacca) vs Cádiz

Liga España



5:15 pm | Talleres (Diego Valoyes/Rafael Pérez) vs Newell’s (Iván Arboleda/Willer Ditta)

Liga Argentina