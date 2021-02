Se queda y hay que usarlo: Galatasaray y su conclusión sobre Falcao

Falcao está listo y su club no lo desconocerá. Esa parece ser la conclusión de Galatasaray, ahora que dispone de su goleador nuevamente y que no hay ofertas para una posible salida.

La voz que lo confirma es la de Abdurrahim Albayrak, vicepresidente del líder de la Sueprliga turca: "Falcao es una marca muy importante para nosotros y para el fútbol mundial. Ha tenido un período lamentable. Ahora estamos esperando que pase su lesión", aseguró en rueda de prensa.



El directivo no negó la posibilidad de su salida, que dependerá de una oferta satisfactoria para todas las partes: "Por ahora no hay ofertas oficiales, pero si se presentan, primero la compartiremos con nuestro entrenador y luego lo evaluaremos con la gerencia. Falcao es un futbolista muy valioso para nosotros", expresó.



Significa que sí, que la ola de rumores sobre una intención de Galatasaray de ahorrarse el salario del colombiano tras las sucesivas ausencias por lesión, no es especulación. Pero mientras no haya interesados y esté disponible un jugador de semejante nivel, se usará sí o sí.



El propio DT, Fatih Terim, lo había dicho en el pasado: "Falcao está aquí, es bienvenido. Es un jugador importante para nosotros. Si es necesario, jugaremos con dos delanteros. Cuando termine el proceso de cuarentena, lo llevaremos con nosotros", explicó.