¿Abona la salida? Sebastián Villa tendría oferta y caza pelea en Boca

Son días de mucha intensidad para Sebastián Villa en Boca Juniors: la crisis deportiva que sufre el equipo lo tienen como uno de los protagonistas pues su rendimiento dista mucho del de las últimas temporadas, seguramente por la situación personal caótica que vive.

El colombiano asiste a las diligencias en medio del juicio que enfrenta por violencia de género contra Daniela Cortés, su ex pareja, y de ahí sale a los partidos de fútbol, una situación insólita y particularmente atípica.



Las dificultades se sienten en la cancha pues, en el último empate 2-2 contra Rosario Central se le vio discutiendo airadamente con su capitán, Pol Fernández, quien le recriminó a Villa por su poco aporte, situación en la que Alan Varela y Nicolás Figal tuvieron que intervenir para separarlos.



Ese puede ser el síntoma más claro de que su momento de irse llegó. De hecho antes se rumoró que tendría una oferta en Bélgica que fue rechazada por Boca y por eso ahora el más interesado en irse es él.



Lo bueno es que hay ofertas: "El futuro del colombiano parecería estar lejos de La Bombonera: por el juicio que afronta contra su expareja, Daniela Cortés, sumado a la resistencia que tiene por parte de varios hinchas, el extremo de 26 años no vería con malos ojos mudarse en junio. ¿A dónde? En las últimas horas trascendió un acercamiento desde Arabia Saudita", dijo el diario 'Olé'.



"La oferta en cuestión viene de tiempo atrás, y si bien no se sabe el nombre del poderoso equipo de Medio Oriente que estaría tras sus pasos, la propuesta estaría sobre la mesa", complementó el medio.



Esta vez, por mucho que insista Riquelme en que Villa es el mejor jugador del fútbol argentino, él está decidido a salir al precio que sea, pero intentando la mejor oferta posible para que Boca no ponga problema.



En medio de sus problemas legales, pues tiene otra demanda en curso por presunto abuso sexual que interpuso una mujer en Argentina, sus abogados tendrían lista la estrategia para que pueda salir del país: "pediría una cautelar por permiso de trabajo, con el compromiso de estar a disposición de la Justicia".



"Martín Apolo elevaría un reclamo ante la FIFA para que lo autoricen a jugar (trabajar, en términos legales) hasta una condena firme. Eso sí, debería dilatar lo máximo posible la resolución del juicio", complementó el diario Olé.