Este es el caso por el que condenaron a Sebastián Villa en Argentina

Sebastián Villa fue hallado culpable este viernes de cargos de violencia de género contra Daniela Cortés, su ex pareja y condenado a dos años y un mes de prisión por la justicia argentina, pena que es excarcelable pero que le impedirá seguir jugando en Boca Juniors.



El caso se remonta al 27 de abril de 2020, cuando ella aseguró haber sido golpeada por el futbolista, mostrando su rostro heridas en redes sociales.



Cortés lo calificó como “un maltratador, tanto en lo físico como en lo psicológico" mientras que el la acusó de haberle exigido dinero a cambio de no dañar su carrera.

La justicia argentina decidió abrir un proceso por lesiones leves y amenazas agravadas en un contexto de violencia de género y la investigación pasó a la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 descentralizada de Esteban Echeverría, especializada en violencia de género.



Tanto el jugador como su abogado, Martín Apolo, siempre rechazaron los señalamientos de Cortés y pidieron la absolución. De hecho, Villa dijo tras su última declaración que es "una excelente persona".



En mayo de 2020, la Justicia determinó que Villa no podía salir del país pero, gracias al respaldo de Boca, fue habilitado para viajar a Brasil y disputar un partido de la Copa Libertadores en junio de 2022.



Las audiencias del juicio comenzaron en abril de 2023, con la denunciante desde Colombia. La mujer insistió en el comportamiento violento del jugador, agravado por el consumo de alcohol y el encierro durante la pandemia.



En su testimonio, Cortés declaró: “Me pega en la frente, me da patadas en el estómago, en la pierna, en el muslo”.



Según la agencia de noticias Argentina, Telam, la declaración de Daniela fue contundente: “Después que él se fue, hablé con mis padres y ahí es que decido hacer la denuncia pública, porque temía por mi familia y por mi hija. En ese momento publiqué fotos anteriores. Aclaré que lo hacía porque no aguantaba más. Un golpe más o un golpe menos era parte del paisaje”, lo que Villa, en medio de las diligencia, negó con su cabeza.



El proceso entro en su etapa final y este viernes fue hallado culpable de los cargos que se le imputaban. Aunque no irá a la cárcel, es una incógnita dónde seguirá su carrera pues Boca Juniors no lo seguirá apoyando.