¿Milan, con toque colombiano? En carpeta este jugador de recorrido

El rumor de James Rodríguez al Milan se volvió a intensificar, teniendo en cuenta que no cuenta para nada en los planes de Rafa Benítez. Ahora, la labor serpa buscarle equipo. Sin embargo, no es el único colombiano y potencialmente elegible para la Selección Colombia que tiene el futuro indeciso. Es el caso de Santiago Arias, quien regresó al Atlético de Madrid, luego de su fugaz paso por el Bayer Leverkusen.



La lesión en su tobillo lo dejó sin actividad en la Bundesliga, por lo que volvió a España, donde debe cumplir contrato y estar a disposición de Diego Simeone. Pese a eso, poco se sabe de si contará o no en los planes del argentino para la nueva temporada, teniendo en cuenta los retos a nivel nacional e internacional que tienen, como revalidar su título como campeones de España.



De acuerdo a información del portal TodoFichajes, Milan estaría sondeando la idea de contar con Santiago Arias para la próxima temporada. Sería para llevarle competencia directa a Davide Calabria, dueño de la posición, quien renovó recientemente con el cuadro rossoneri hasta 2025.