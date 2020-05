Jorge Carrascal: el diamante que River Plate no ha podido explotar

Al igual que James Rodríguez, Jorge Carrascal ha sido noticia durante los meses pasados en Europa, el diamante que debutó en Millonarios es pretendido por equipos de élite, como Besiktas, Fiorentina y Juventus, este último, es el más interesado en el cartagenero.

El dueño de Carrascal es River Plate, equipo que apostó por el colombiano en el 2019, quien al día de hoy no ha sido aprovechado en su totalidad por Marcelo Gallardo. La competencia en el equipo de la banda cruzada es demasiado alta, y quizás sea la razón para que el futbolista exSevilla Atlético no vea tantos minutos a lo largo de la temporada, sus actuaciones en el Suramericano Sub-20 con la Selección Colombia lo colocaron en el radar de los grandes de Europa, que a pesar de su falta de continuidad vieron en el mediapunta un futbolista con muy buena proyección para el futuro.

El hecho de que Carrascal no sea siempre titular con el ‘muñeco', no significa que no lo quiera, pues simplemente es un jugador al que ha llevado de a poco en medio de su corta edad: 17 partidos en las dos temporadas que lleva. De los 17 partidos en los dos últimos años, 5 han sido en torneos internacionales, un privilegio que pocos jugadores tienen en una plantilla que lo ha ganado todo, bueno, casi todo, pues aún esta pendiente torneo local.

Si bien River Plate no ha podido explotar el 100% de Carrascal como futbolista, como factor económico tampoco ha podido. El colombiano hace parte de la transacción para traer de vuelta a Gonzalo Higuiaín, quien en días pasados aclaró que su futuro estaba en Juventus y que en el momento no podría decir cuándo va a regresar a Argentina. El valor a pagar por Carrascal redondea los 20 millones de euros, una suma importante para River en la negociación por el ‘pipita'.



Pero la aclaración de Higuaín que involucra el futuro de Carrascal y la economía de River no ha sido el único impedimento. Horas atrás, el medio TNT Sports, dio a conocer la noticia en la que asegura que el exequipo ucraniano en el que militaba Carrascal, Karpaty Lviv, reclamó a las directivas del conjunto de Núñez, la falta de pago de las cuotas del 90% de los derechos del jugador, las cuales según informó el medio aún no se han cancelado.

Por lo tanto, el futuro de Carrascal por ahora parece seguir en Argentina, a la espera de que River Plate pueda sacarle un mejor provecho ya sea para beneficio económico o deportivo, pues lo único cierto hasta el momento, es que River Plate no ha podido explotar a la joya colombiana de 21 años.