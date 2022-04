Sentimientos de nunca olvidar de Borré: su gol y dedicatoria a Freddy

Rafael Santos Borré fue gran figura en la noche del jueves 14 de abril, día para no olvidar para Oliver Glasner, director técnico del Eintracht Frankfurt y para el mismo colombiano que anotó el mejor gol de los cuartos de final vuelta de la Europa League, premio otorgado por la UEFA.

La temporada de Borré ha estado marcada por titularidades, pero no ha tenido tantas opciones de anotar en Alemania. Se le abrió el arco en Europa League en un partido vital para las ambiciones teutonas. El ambiente de un Camp Nou completamente vestido de blanco, y no azulgrana como habitualmente está.

El delantero barranquillero dialogó con Win Noticias en donde dijo, ‘fue una alegría muy grande, una alegría enorme. Fue una gran noche, que era lo que veníamos a buscar. Sabíamos que debíamos ejecutar bien nuestro plan de juego, estar concentrados los 90 minutos ante un equipo que puede hacer mucho daño en cualquier momento’.

Adicionalmente, Santos Borré comentó, ‘confiar en que en las jugadas de ataque tendríamos que ser agresivos para terminarlas bien. En lo personal, algo muy lindo. Va a quedar siempre en mi memoria ese gol en el Camp Nou. Lo voy a recordar toda mi vida’.

La dedicatoria a Freddy Rincón viene acompañada con una anécdota, pues Rafael Santos Borré compartió hace poco con Freddy en Cali. ‘hace poco estuve en Cali de vacaciones. Tuve la oportunidad de compartir con él en algunos entrenamientos personales. Su hijo Sebastián y él iban a estos entrenamientos y compartí con él. Era una persona que tenía muy cercana y me dejó impresionado la noticia. Durante todo el día, no sé por qué, lo tenía en mi cabeza. Ver que usaba el número 19 en la Selección me llamaba mucho la atención’.

También dijo, ‘cuando hice el gol se me pasaron todas esas cosas por la cabeza y en especial el recuerdo de Freddy, por eso la dedicatoria’. Sobre esa generación del Coloso de Buenaventura, afirmó, ‘somos muy chicos y no tenemos la magnitud de lo que hicieron los Freddy, los Valderrama, los Asprilla, los Álvarez. En un tiempo difícil en el país, le abrieron las puertas del fútbol a muchos’.