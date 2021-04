¿La cuarta es la vencida? Borré sumó nuevo pretendiente en Brasil

Lo del fútbol brasileño con Rafael Santos Borré parece ya una obsesión. Este viernes, la prensa argentina sumó un nuevo interesado en poder fichar al delantero barranquillero.

Después de que no prosperaran las conversaciones con Sao Paulo, Palmeiras y Gremio de Porto Alegre, un cuarto equipo planea convencer al jugador juntándolo con un ex-compañero de River Plate.

Según informó Mariano Closs en ESPN, Borré interesa bastante en Atlético Mineiro, equipo que recientemente contrató a Ignacio ‘Nacho’ Fernández y al experimentado Hulk.



“¿Será la vencida? Atlético Mineiro está interesado en Borré... la información que tengo es que lo quieren”, expresó el argentino.



Así mismo, el periodista Javier Gil Navarro manifestó que dicho interés “debe venir por el mismo grupo empresario que quiso llevarlo a Palmeiras, Gremio y supongo ahora que lo estará ofreciendo en Mineiro”.



En este orden de ideas ‘Nacho’ sería indispensable en la decisión del colombiano, teniendo en cuenta que dijo NO a Palmeiras porque “era todo flojo de papeles”, NO a Gremio “por las dudas, medio dubitativo” y de Sao Paulo nunca llegó una oferta formal.



Juntarse con su ex-compañero sería un plus, además de contar en el frente de ataque con el ya mencionado Hulk y un referente del fútbol chileno como Eduardo Vargas. Ataque de ensueño.