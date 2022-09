¡A madrugar por Díaz y Morelos! Agenda de colombianos el fin de semana

Luis Díaz con Liverpool y Alfredo Morelos con Rangers abrirán este sábado el telón de los colombianos en el exterior. Será una jornada con duelos atractivos en las ligas más importantes del mundo donde militan varios de los nuestros. Prográmese con FUTBOLRED y conozca cuándo, a qué horas y frente a quiénes jugarán este fin de semana.

Sábado, 3 de septiembre



6:30 am | Everton vs Liverpool (Luis Díaz)

Premier League



6:30 am | Celtic vs Rangers (Alfredo Morelos)

Liga de Bélgica



8:00 am | Fiorentina vs Juventus (Juan G. Cuadrado)

Serie A



8:30 am | Stuttgart (Juan José Perea) vs Schalke 04

Bundesliga



9:00 am | Tottenham (Dávinson Sánchez) vs Fulham

Premier League



9:00 am | Nottingham vs Bournemouth (Jefferson Lerma)

Premier League



9:00 am | Brentford vs Leeds (Luis Sinisterra/Ian Poveda)

Premier League



9:00 am | Rotherham vs Watford (Yaser Asprilla)

EFL Championship



9:00 am | Genk (Carlos Cuesta/Daniel Muñoz) vs STVV

Liga de Bélgica



10:00 am | Auxerre vs Marsella (Luis Suárez)

Ligue 1



10:30 am | Krasnodar (Jhon Córdoba) vs Sochi

Premier League de Rusia



11:00 am | Rosario Central vs Talleres (Pérez/Valoyes)

Liga de Argentina



11:30 am | Frankfurt (Rafael Santos Borré) vs Leipzig

Bundesliga



2:30 pm | Gil Vicente vs Porto (Matheus Uribe)

Primeira Liga



4:30 pm | Columbus Crew (Juan Camilo Hernández) vs Chicago Fire

MLS



5:00 pm | Fluminense (Jhon Arias) vs Paranaense (Orejuela/Hernández)

Brasileirao



5:00 pm | Bragantino vs Palmeiras (Eduard Atuesta)

Brasileirao





Domingo, 4 de septiembre

​

7:00 am | Osasuna vs Rayo Vallecano (Falcao García)

Liga de España



7:00 am | Sovétov vs CSKA Moscú (Jorge Carrascal)

Premier League de Rusia



8:00 am | Brighton (Steven Alzate) vs Leicester

Premier League



8:00 am | Spezia (Kevin Agudelo) vs Bolonia (Jhon Lucumí)

Serie A



9:00 am |Flamengo vs Ceará (Mendoza/Vásquez)

Brasileirao



11:00 am | Hellas Verona vs Sampdoria (Jeison Murillo)

Serie A



11:30 am | Villarreal (Johan Mojica) vs Elche (Helibelton Palacios)

Liga de España



12:00 pm | Spartak Moscú vs Zenit (Wilmar Barrios/Mateo Casierra)

Premier League de Rusia



2:00 pm |Internacional vs Corinthians (Víctor Cantillo)

Brasileirao



4:00 pm | Colón vs Boca Juniors (Fabra/Villa)

Liga de Argentina



4:30 pm | Portland Timbers (Y. Chará/Moreno/Asprilla/D. Chará) vs Atlanta United

MLS



5:00 pm | Cuiabá (Kelvin Osorio) vs Sao Paulo (Andrés Colorado)

Brasileirao



6:30 pm | River Plate (Borja/Quintero) vs Barracas Central (Sebastián Rincón)

Liga de Argentina



9:30 pm | LA FC (Arango/Murillo/Segura) vs Real Salt Lake

MLS





Lunes, 5 de septiembre



11:30 am | Monza vs Atalanta (Duván Zapata/Luis Muriel)

Serie A