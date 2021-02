Gemelo, soleo, pantorrilla: lesiones han marginado a James ¡167 días!

Carlo Ancelotti intentó mantener la calma cuando, en la rueda de prensa posterior al valioso empate 3-3 que logró Everton en casa de Manchester United, le preguntaron por James Rodríguez: "tuvo un problema en la pantorrilla al final del primer tiempo... Preferí sacarlo", dijo.

La situación está en evaluación y en Inglaterra temen que este miércoles no estará disponible para el partido contra Tottenham por la FA Cup.



No es una situación ideal justo ahora que el colombiano viene de anotar su primer gol en Old Trafford, que se ha mostrado consistente desde su regreso a las canchas el pasado Primero de enero, cuando superó una lesión justamente en la pantorrilla.



¿Reincidencia? No es seguro. Lo que sí es un hecho es que sumadas las lesiones en los gemelos, las pantorrillas y el bendito soleo, que fue su cruz en sus días en Real Madrid, el colombiano ha sufrido, por esos tres conceptos, una ausencia de ¡167 días!



Este es el resumen de sus problemas por este tipo específico de lesiones:



2014-2015 Lesión en el gemelo derecho; 7 días de ausencia

2016-2017 Lesión muscular en el soleo de la pierna izquierda; 14 días de ausencia

2016-2017 Molestia en el soleo de la pierna izquierda; 7 días de ausencia

2016-2017 Lesión en el soleo de la pierna izquierda; 30 días de ausencia

2017-2018 Problema en el gemelo derecho; 18 días de ausencia

​2017-2018 Lesión en el gemelo izquierdo; 33 días de ausencia

2018-2019 Lesión en la pantorrilla izquierda; 21 días de ausencia

2019-2020 Lesión del sóleo de la pierna izquierda, 18 días e ausencia

2020-2021 Lesión en la pantorrilla; ausencia de 19 días

2020-2021 Lesión en la pantorrilla; pendiente de evolución

​

​James será evaluado en las próximas horas y se espera un diagnóstico definitivo por este nuevo inconveniente. Es posible que la estrategia de Ancelotti de no arriesgarlo en Old Trafford haya sido efectiva, es posible que pase lo que en los últimos años, que justo cuando mejor está aparezca un problema físico.



El problema para Ancelotti es Tottenham en FA Cup, este miércoles, y Fulham, por la Premier, el fin de semana. Pero el auténtico dolor de cabeza puede ser para el técnico Reinaldo Rueda, quien cuenta con él para las eliminatorias, en en el próximo mes de marzo. El dictamen se espera en ambos lados del océano...