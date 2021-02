EN VIVO: Ospina vs Muriel-Zapata, colombianos se miden por Copa Italia

El estadio Diego Armando Maradona recibe este imperdible duelo con tinte colombiano, en el que Nápoles (como local) se enfrentará al Atalanta de Bérgamo, por la semifinal de la Copa de Italia. Este es el primer round entre ambos clubes, que enfrenta a David Ospina (Nápoles) con Luis Fernando Muriel y Duván Zapata (Atalanta). Los tres serán titulares.



En la otra semifinal, Juventus ya tomó ventaja (1-2) frente al Inter, con doblete de Cristiano Ronaldo. ¿Cuál se adelantará en esta llave?...

Siga acá el minuto a minuto en vivo:





¡Se termina el partido en el Diego Maradona! Nápoles 0-0 Atalanta. La próxima semana se definirá el finalista.



Min 87 | Amarilla para Koulibaly en Nápoles.



Min 86 | El local volvió a acercarse a predios de Gollini. Pelota que Koulibaly intentó mandar al fondo. Se fue desviada.



Min 81 | Cambio en Nápoles. Ingresa Osimhen, se retira Lozano.



Min 80 | Cambio en Atalanta. Se retira Zapata, ingresa Lammers.



Min 73 | Ingresan Ilicic y Pasalic por Muriel y Pessina en Atalanta.



Min 70 | Muriel buscó el primero del partido, con un potente derechazo a puerta de Ospina, pero Koulibaly le dijo NO.



Min 68 | Cambio en Nápoles. Ingresa Zielinski y se retira Insigne.



Min 66 | Doble cambio en Nápoles. Ingresan Petagna y Elmas, salen Politano y Demme.



Min 64 | Demme recibe tremendo pelotazo en la cara y debe ser retirado de la cancha.



Min 61 | ¡Llegó muy rápido! Brillante cierre de Koulibaly que llegó a salvar el arco de Ospina.



Min 59 | Atalanta no se detiene y sigue atacando, sin embargo se complica a la hora de finalizar las jugadas.



Min 54 | Nápoles y Atalanta no se hacen daño. Se vive un segundo tiempo muy similar a los primeros 45'. La visita recupera pero no tiene eficacia.



Min 46 | ¡Gran atajada de Ospina! Muriel atacó y el portero colombiano le cortó la jugada. El arquero es atendido en la cancha tras el choque.



Rueda el balón para el segundo tiempo en el estadio de Nápoles. Marcador: 0-0.



¡Se termina la primera etapa entre Nápoles 0-0 Atalanta!



Min 44 | Por poco complican al Atalanta. Demme se giró, enganchó y remató, pero el balón salió desviado por el vertical derecho de Gollini.



Min 42 | ¡La atrapó Ospina! Remate de Zapata y pelota que termina en poder del portero local.



Min 41 | De menos a más. Atalanta sigue creciendo en el partido. Reacciona rápido y corta contragolpe de Nápoles.



Min 39 | Centro de Muriel, desde sector derecho, buscando a Zapata. La pelota se va larga.



Min 37 | ¡La tuvo Muriel! Gran acción colectiva, habilitación de Gosens y el colombiano la manda por encima del arco.



Min 34 | Pase de Muriel y Zapata conecta de zurda, pero la pelota se va por fuera.



Min 33 | Partido de mucha intensidad en media cancha.



Min 29 | ¡Pasó muy cerca! Atalanta buscó con Toloi, quien se soltó al ataque, pero el remate se fue desviado.



Min 28 | Zapata toma el balón e intenta, pero la presión es mayor y Nápoles recupera rápido el balón.



Min 27 | El local llega insistentemente. Atalanta se defiende bien y evacua el peligro.



Min 23. Nápoles la juega atrás con Ospina y Zapata presiona, en busca del error. Partido 0-0.



Min 21 | ¡Salvó Ospina! El colombiano le ganó el mano a mano a Pessina. Salió a cortar la acción y desvió con los pies.



Min 16 | ¡Ataca Atalanta! Zapata busca de taquito habilitar atrás, la pelota es rechazada.



Min 13 | Duván Zapata juega abierto por izquierda, Luis Muriel lo hace por el costado derecho. Por ahí intenta llegar Atalanta.



Min 11 | ¡Tremendo cobro de Muriel! Ospina se exigió para enviarla al córner cuando la pelota buscaba meterse por en ángulo.



Min 11 | Tiro libre a favor de Atalanta, tras falta sobre Zapata. Muriel ejecutará el cobro.



Min 10 | De nuevo intenta el equipo de Bérgamo. Pelota en zona de peligro que Bakayoko saca desde el fondo.



Min 8 | Primer remate a puerta. Nápoles probó los reflejos de Gollini.



Min 7 | Se equivoca Ospina con un saque, Pessina presionó y la pelota tuvo que ser despejada por la defensa.



Min 6 | Primera aproximación de Atalanta. Pelota que Muriel trató de levantar y Koulibaly la sacó al tiro de esquina.



Min 5 | Presión alta del equipo local, que no dejar cruzar de mitad de cancha al Atalanta.



Min 3 | La pelota es del Nápoles, que con Politano e Isigne, trata de penetrar el último cuarto de cancha.



¡Se inicia el partido en el estadio Diego Armando Maradona.



Se realiza el sorteo: Isigne, capitán en Nápoles. Toloi, capitán en Atalanta.



Actos de protocolo. Suena el himno de la Copa de Italia.



Ya salen al campo de juego los equipos. Primero lo hace Atalanta, con Zapata y Muriel. Posteriormente Nápoles con Ospina.



Alineaciones confirmadas

Nápoles: Ospina, Maksimovic, Manolas, Koulibaly, Di Lorenzo, Demme, Bakayoko, Hysaj, Politano, Lozano, Insigne.

Atalanta: Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens, Pessina; Zapata, Muriel.