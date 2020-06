Aunque sí tuvo minutos en el Atlético, Arias podría cambiar de Liga

Santiago Arias y James Rodríguez comparten coincidencias: son hombres de Selección Colombia y su continuidad en sus clubes está en duda.

Sin embargo, Arias, que también está en Madrid, sí tuvo minutos en el regreso de su club a la Liga de España y en el Atlético de Madrid podría decirse que es parte del equipo B como lateral derecho. Es una certeza que James no tiene en Real Madrid.



Y aun así, su continuidad en el equipo de Diego Simeone está en discusión y podría darse pronto un cambio de Liga.



Según informa el portal Transfermarket, en las últimas horas se conoció del posible interés del Olympique de Marsella en el lateral, quien vería con buenos ojos un cambio ante su falta de continuidad.



Se trata de un equipo con protagonismo en la Liga1, que sin embargo no no tiene actividad ya que el torneo allí se canceló por la pandemia del coronavirus covid-19.



De ser cierto el interés, se sumaría al de otros equipo como Galatasaray, Napoli o Everton, con los cuales se ha relacionado al colombiano en el pasado.