¿Fin al sueño de la Premier? Carlos Sánchez no renueva con West Ham

Carlos Sánchez sabe que está en una fase de declive de su carrera y la decisión de West Ham de no renovar su contrato es solo una confirmación.

El equipo anunció que el colombiano y otros tres jugadores, cuyos contratos expiran el 30 de junio próximo, no seguirán en la institución.



"Sánchez sale después de jugar 18 veces en el transcurso de dos temporadas. El experimentado colombiano no tuvo fortuna al sufrir una grave lesión en la rodilla al comienzo de su temporada de debut que le impidió tener un mayor impacto en el club", informó West Ham.



Efectivamente, el chocoano solo tuvo acción en 12 partidos en toda la temporada y eso explica que, aunque hay una autorización de FIFA para prolongar acuerdos, el West Ham haya preferido no hacerlo.



En todo caso no es la única salida de jugadores del club, pues el argentino Pablo Zabaleta y Jeremy Ngakia tampoco prolongaron sus contratos.



A sus 34 años, el jugador, de brillante paso por la Selección Colombia, no tiene definido su futuro, aunque es verdad que como agente libre podrá encontrar una oportunidad en cuanto se reactiven los mercados internacionales.