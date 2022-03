Luis Díaz, el mejor del Liverpool: así lo calificaron en Inglaterra

El papel de Luis Díaz en Liverpool pasó en menos de un mes, de ser una promesa, con toda la expectativa, a consolidarse en la titular, cada vez que Klopp le da la posibilidad. No hay partido en el que no defraude, su papel en cancha va para el colectivo, en la mayoría de los casos. Pagando la timidez del recién llegado, sin embargo, ha tomado la confianza necesaria para tomar la pelota y mostrar ese desborde y potencia para fabricar sus opciones y rematar de cara al arco.



En Anfield están ‘encantados’ con el papel que ha tenido el colombiano en cancha. Contra West Ham no fue la excepción. El diario Liverpool Echo, le dio una calificación de 9/10, siendo la más alta del onceno que saltó a la cancha.



Por encima de Mané, pese al gol y de Salah, que falló una buena cantidad de chances, de cara al arco. Así describió la prensa británica el trasegar del ‘Guajiro’ en cancha “Público encantado con su carrera contundente de 50 yardas, con juego directo y control cercano que molestó a los visitantes. Vuelve a brillar a la segunda mitad y dos veces cerró. Muy bien. Fue sustituido”.



Liverpool volverá a la acción, esta vez, por Champions League. Enfrentará al Inter de Milán el martes 8 de marzo, en el duelo de vuelta de los octavos de final de la competición europea.