¿Lo dejarás ir, Everton? Razones para conservar a James con Benítez

James Rodríguez está, en cuerpo y alma, en Everton. Ha hecho la pretemporada al ritmo de todos, no da señales de problemas físicos, hace un esfuerzo para entras en el círculo de confianza del nuevo DT, Rafa Benítez. ¿Y si se queda?

Los rumores no se han apagado del todo pero poco se ha dicho de la famosa opción de Roma o de alguna otra en los últimos días, por lo cual ya todos se preparan para la segunda temporada, la de la revancha del zurdo.



Lejos ha ido quedando aquel mal sabor de verlo alejarse de Goodison Park justo cuando sus compañeros preparaban un remate de temporada sin él, y se subía a un avión con destino a Colombia, sin saber que tampoco sería tenido en cuenta para las Eliminatorias ni para la Copa América. Las lesiones eran su excusa y su cruz. Ahora la historia empieza a escribirse sobre una hoja en blanco... o al menos eso es lo que él espera.



¿Por qué debería Everton hacer un esfuerzo para conservarlo esta vez y aprovechar el año de contrato que le queda. No faltan los argumentos.



1. Revancha



Siempre que James logró deshacerse de sus molestias en la pantorrilla o la ingle hizo la diferencia en la cancha. Pero se perdió 15 partidos de la Premier League y esa sensación de disponibilidad esporádica hace que a algunos les parezca incluso buena idea que se vaya. ¡Ojo! Vamos a suponer que se va, pero ¿cuál es el jugador tan bien dotado técnicamente que lo reemplazará? Su visión, habilidad y creatividad en el campo no tienen comparación y puede ser la diferencia entre cumplir la meta pendiente de avanzar a la zona europea o quedarse viéndola por TV, como en la era Ancelotti.



La otra revancha es justamente aquella que necesita lograr con Rafa Benítez después de los desencuentro de 2015. Ninguno de los dos tuvo tiempo suficiente para probarle a otro su valía: el momento es ahora.



2. Magia



Pocos olvidan en Liverpool el buen inicio de la pasada temporada, la victoria de visitante contra Tottenham, el partido contra los Wolves y, más que nada, el pase y el gol en aquel triunfo inolvidable en Anfield. Se ausentó, es cierto, pero sí que supo brillar.



"La capacidad de James para deslizarse por el campo, cómo mantiene la posesión en los lugares más estrechos, la forma en que puede encontrar un compañero de equipo en los lindos ángulos, tiene la clave para desbloquear las defensas una y otra vez. Ahora mismo, es una clave de la que pocos en el equipo del Everton pueden presumir", destacaba en su momento el Liverpool Echo.



¿Números? James creó 11 oportunidades de gol en 23 partidos de la Premier League, mientras Gylfi Sigurdsson, Alex Iwobi y Andre Gomes crearon 9 opciones combinadas en 94 juegos. Puede que el costo de su salario sea alto y no esté tan mal ahorrarse el dinero, pero gastarlo en ese talento tampoco se siente como derrochar.



3. Mercadeo



Pocos lo reconocen pero resulta que James es el tercer futbolista más seguido en el planeta, detrás de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en las redes sociales. Sí, pasaron 7 años, pero sigue siendo el ganador del botín de oro en un Mundial (2014) y ocho veces campeón de los torneos más importantes de Europa. James, duela donde duela, es una superestrella y eso, para un club sin el prestigio de los de Manchester, por ejemplo, es una posibilidad que no debe desperdiciarse.



Vale recordar que, por las restricciones de la pandemia, los hinchas aún no han disfrutado de su toque y eso ha impedido que se facture mejor en taquilla en Goodison Park.



4. ¿Barato o caro?



Es real que James es un Lamborghini en un jardín de estrato medio. Para Everton está muy por encima del salario promedio, pero ahora se deben preguntar si lo barato no va a salir caro a largo plazo y su vale la pena esforzarse por un jugador que, siempre que esté sano, puede ser la clave de la evolución.



"Incluso si logró solo un puñado de partidos, tres asistencias asombrosas que vienen de la nada, de la nada, por ejemplo, podrían sumar 9 puntos. Nadie puede hacer lo que James puede hacer: puede hacer en cinco partidos lo que la mayoría de los futbolistas no consigue en 50. Y eso no es una falta de respeto a ningún profesional, es así de increíble. Queda un año de contrato. Everton debería utilizar hasta la última gota del talento de clase mundial de James. Sería un desperdicio monumental no hacerlo", concluyó el medio que sigue a diario la actualidad de los 'toffees'. El riesgo, como dice la publicidad, es que se quiera quedar.