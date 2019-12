Los astros se alinean por James: volvería a Real Madrid para Supercopa

James Rodríguez pone todo de su parte para volver a las canchas a la brevedad posible y estar a órdenes de Zinedine Zidane en Real Madrid.

Las fiestas de fin de año las pasa en Madrid y hasta allí ha llevado a su familia, a su actual pareja, la modelo Shannon de Lima, y a los amigos más cercanos, con el fin de evitar el desgaste de los viajes. No importa que tenga vacaciones del 23 al 29 de diciembre, como toda la plantilla: él prefiere no correr ningún riesgo.



El esfuerzo le ha permitido entrenarse hace ya un par de días con el grupo y perfilarse, junto con el también recuperado Marcelo, como un jugador clave para la Supercopa de España, que se jugará entre el 8 y el 12 de enero en Arabia Saudí.



Inclusive la prensa española especula con unos minutos, para probar, el 4 de enero contra Getafe, lo que no está confirmado todavía.



Lo cierto es que la lesión (esguince de ligamento de la rodilla izquierda), que sufrió el pasado 15 de noviembre, parece asunto superado y ahora toda la energía está puesta en estar a punto para este inicio del 2020.



James entiende que se jugará en el primer semestre del próximo año la posibilidad de seguir o no en la plantilla del Real Madrid en el futuro y, como ah dicho públicamente, dejará la vida para lograrlo, pues ese es su sueño.



La gran oportunidad de hacer diferencia, de ayudar a resolver el problema de gol que últimamente viene sufriendo su equipo, es la Supercopa y es el torneo en el que se enfoca.



Zidane estará tomando atenta nota de su aporte pues la competencia interna es dura y, sabiendo que no habrá refuerzos en este mercado de invierno, es momento de elegir quién sigue y quién no.



James tiene un escenario complejo: los jóvenes son la apuesta del Madrid pero, como muestran los hechos, les ha pesado un poco la responsabilidad del gol. Jovic ha sido intermitente y Vinicius y Rodrygo son explosivos pero no finalizadores. De Brahim y Mariano se sabe que están pero poco cuentan y así son los veteranos los llamados a resolver el lío.



En ese orden, Benzema parece el único que pasa el examen. Hazard y Bale han sido víctimas de continuas lesiones y así las miradas apuntan a otra línea, la de volantes con potencial como Kroos, Modric y el propio James.



Precisamente, la fortuna ha querido que ni Hazard ni Bale estén disponibles para el comienzo de 2020 y esos compromisos definitivos, especialmente el de la Supercopa. Es la vitrina ideal, la prueba perfecta para que el colombiano pueda tener un regreso a lo grande. Es, en definitiva, la hora de James.