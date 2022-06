Juanfer Quintero hizo reveladora confesión sobre Pékerman y Gallardo

En una reciente charla con la Conmebol, el volante colombiano Juan Fernando Quintero se refirió a lo que ha sido su carrera y a la manera en la que José Pékerman, exseleccionador de Colombia, y Marcelo Gallardo, su entrenador en River Plate, han marcado su vida. El '10' no maquilló nada ni tampoco escatimó elogios para hablar de ambos. Contó que vivió una etapa de rebeldía en la tricolor y que su "padre" en el fútbol lo supo lidiar.

"Él ha sido como un padre para mí desde los 19 años que me llevó a la Selección", mencionó 'Juanfer' sobre el argentino Pékerman, quien llevó el proceso de Colombia rumbo a Brasil 2014 y Rusia 2018. Justamente, Quintero se refirió al partido frente a Polonia que terminó 0-3 y en el que él era duda. Este viernes 24 de junio se cumplen exactamente cuatro años de aquel compromiso que la tricolor ganó con goles de Mina, Falcao y Cuadrado.



"El día anterior a ese juego no había entrenado y no iba a jugar. No es que yo haya sido rebelde, solo le dije cosas que sentía y que podía hacer por el equipo. Al otro día me dice que voy a jugar y diría que ese fue el mejor partido de la historia de Colombia en un Mundial. Le ganamos 3-0 a Polonia con mucho protagonismo. Esa charla que tuvimos sirvió para mostrar el carácter, a mí personalmente en ese partido me fue muy bien", mencionó sobre la rebeldía que sacó a flote, con la intención de estar en los planes ese día.



Por otro lado, Quintero desnudó su corazón y contó que no solo le debe mucho a su "padre" en el fútbol sino también a Gallardo, quien lo ha acompañado en el último tiempo y con el que ha sabido brillar a nivel de club. "Marcelo es un amigo, independientemente de todo en el trabajo no te regala nada, a mí me ha marcado en mi carrera, encontré mi lugar en el mundo como se dice y explotó muchas cualidades mías, hizo que fuera mejor jugador. Siempre basado en lo mejor para el equipo y eso se ve reflejado en la historia de él en el club".



Juan Fernando calificó como "sorprendente" lo que hace el 'Muñeco' y la manera en la que vive el fútbol. "Los jugadores se potencian y se van. No es coincidencia su historia y sus títulos, es sorprendente la manera como vive el fútbol. La intensidad como él vive el fútbol te la transmite, y también como entrena".