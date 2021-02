¡Gallardo con acento cartagenero! Así aterrizó a Carrascal sobre la 10

¿Pensaste ver algún día a Marcelo Gallardo hablando con acento colombiano? ¡Y lo hizo!

El exitoso entrenador de River Plate contó los detalles del momento en que le comunicó a Jorge Carrascal que sería el dueño de la mítica camiseta número 10, todo un símbolo en el fútbol mundial.



La parte imperdible tiene que ver con la imitación, el intento de acento cartagenero con el que lo contó: "Le pregunté si quería llevarlo, en un momento me dijo ¿si le parece? Yo le dije: ‘Jugá y no lo pienses’. Le queda bien, es muy talentoso", contó Gallardo. "Después eso no quiere decir que vaya a jugar todos los partidos", advirtió.

¡LO IMITÓ🤣! Marcelo Gallardo contó cómo fue su conversación con Jorge Carrascal para ofrecerle la #10 de River Plate🇦🇷 y remedó al colombiano🇨🇴. ¿Le salió el acento cartagenero🤣? #CafeterosXElMundo



El entrenador ha sabido llamarle la atención cuando corresponde y respaldarlo siempre, con lo cual el talento colombiano ha crecido profesional y personalmente de su mano.



Esta anécdota prueba que entre ambos hay confianza y eso es clave para todo jugador joven.