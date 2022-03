Mojica estalló contra el árbitro y se fue expulsado: ¡le dijo de todo!

Se le complica la vida al Elche en su lucha por mantener la categoría. Si bien aún le saca distancia a la zona roja, la derrota de este sábado frente al Valencia fue dura en todos los aspectos: oportunidades perdidas, flojo manejo arbitral y una tarjeta roja.



Justamente la noticia pasó por Johan Mojica que fue titular, pero en el complemento salió expulsado...

El partido comenzó con un ritmo intenso por parte del Elche, aunque la respuesta del Valencia, en una acción a balón parado, no pudo ser más contundente. Guillamón, tras una dejada de Maxi Gómez, marcó a placer para culminar una acción de estrategia del conjunto valenciano. Tras conceder inicialmente el gol, el colegiado, a instancias del VAR, revisó la acción y el tanto quedó finalmente anulado por un fuera de juego milimétrico del canterano valenciano.



El Elche intentó reaccionar monopolizando la posesión del balón, pero el Valencia, bien plantado, no concedió la menor opción de poner en peligro su portería. El partido se fue equilibrando con el paso de los minutos, sobre todo en el medio campo, sin que los delanteros tuvieran apenas protagonismo.



Elche y Valencia estuvieron más pendientes de vigilar al rival y de no cometer errores que de buscar la portería contraria para desesperación de sus jugadores más creativos. La mejor ocasión llegó de forma inesperada tras un error de Mascarell, quien no controló un balón sencillo que permitió a Guedes encarar la meta de Badía, pero el fuerte disparo el portugués no encontró portería.



El segundo tiempo arrancó con una mala noticia para el Valencia, que perdió por lesión a Diakhaby. Sin embargo, no tuvo tiempo de lamentaciones el equipo de Bordalás, ya que apenas unos segundos después un pase de Soler a la espalda de Mojica fue aprovechado por Guedes para batir en semifallo a Badía.



El gol dejó aturdido al Elche, al que pudo rematar un minuto después Maxi Gómez, pero el uruguayo se durmió y permitió a la defensa local abortar la ocasión de gol. Poco a poco el conjunto ilicitano recompuso la figura y logró crear su primera ocasión con un disparo de Morente que fue desviado por la defensa a saque de esquina. Poco después, el colegiado anuló un tanto a Roco por claro fuera de juego.



Elche se creció con los cambios y rozó el empate en acciones de Pere Milla, Morente y Josan. El Valencia, que ganó dinamismo con las sustituciones, disfrutó también de más espacios y rozó la sentencia en remates claros de Cheryshev y Maxi Gómez.



Con el tiempo cumplido y corriendo el complemento, Mojica reclamó una falta sobre sector izquierdo. Al ver que el juez no cobró nada, estalló y dejó salir un par de groserías. Como era de esperarse, lo expulsaron por agresión verbal a un juez de campo y se fue a las duchas.



Así fue la situación: