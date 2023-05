¿Dupla Campaz-Benzema? Colombiano de Rosario Central apunta a Europa

Los sueños se cumplen y Jaminton Leandro Campaz, a sus 22 años, tiene uno pendiente y es el de jugar en Europa. Sin embargo, el atacante de Rosario Central no quiere hacerlo en cualquier club, su meta es fichar con Real Madrid y poder compartir equipo con el experimentado Karim Benzema.



En una reciente entrevista con el programa radial Zapping Sport, el ex-Deportes Tolima se refirió al momento que vive en el club argentino, al que llegó procedente desde Gremio de Brasil. Campaz apunta al Real Madrid y anhela jugar junto al delantero francés, actual dueño del Balón de Oro.

"Sueño con dar un salto más en mi carrera, todo jugador trabaja para eso. La verdad es que me gusta mucho el Real Madrid, quisiera saltar de una vez allá. Igual, las cosas no se hablan, se trabajan. La idea es jugar con Benzema", dijo.



Campaz, quien tiene contrato con Rosario Central hasta diciembre del 2023, viene de marcar en la goleada 4-0 del fin de semana. "Se trabaja para demostrar y saber de lo que estás hecho y dónde puedes ir… Igual, las cosas no se hablan, sino que se trabajan en el campo. El trabajo habla por sí solo”.



Finalmente, sobre su presente en el fútbol argentino, Jaminton destacó que "me adapté muy bien al grupo y a los trabajos del profe. Los compañeros me dan mucha confianza. Siempre tengo el arco marcado a esa distancia, esperemos seguir marcando de esa forma".