James y el rol de suplente de lujo: la realidad que definirá su futuro

Vaso medio lleno: habrá cinco cambios en el regreso de LaLiga en España, justo lo que jugaba en contra de James Rodríguez en Real Madrid a la hora de sumar minutos, no digamos ser titular ni menos inamovible. Vaso medio vacío: volvieron todos los 'caprichos' del DT y la fila tiene mucha más gente que antes de la suspensión por la pandemia del coronavirus covid-19.

James afronta el reinicio desde la certeza de que su estado físico ha sentido un gran alivio con la extensa para y que, de no mediar situaciones fuera de lo normal, pueda estar disponible a la hora de las convocatorias. Pero en su caso ese es solo el comienzo.



Aunque no quisiera, carga con una ola de rumores sobre su inminente salida, lo que explicaría el 'ninguneo' de algunos medios locales, que arman el rompecabezas son él. Pero hoy y cuando llegue la hora del primer partido de esta accidentada vuelta a la competencia, será hombre de Real Madrid y eso es todo lo que necesita recordar si es que quiere quedarse, como ha sido su obsesión... incluso si quiere irse pero a un buen equipo que lo quiera a él y no lo vea solo como moneda de cambio.



Por eso vale la pena centrarse en las oportunidades antes que en los obstáculos. Y en esa lista, lo primero es que si antes no llegó a ser tenido en cuenta por la multitud de opciones de Zidane, ahora, con dos cambios más de lo habitual, será difícil ignorar el potencial de su pierna izquierda.



Las opciones parten, según el análisis del diario ABC de Madrid, de una revolución que pretende el estratega en el regreso: "no descarta, incluso, poner en liza once equipos distintos en cada jornada. Algo que el técnico del Real Madrid puede permitirse gracias al excelente fondo de armario que presenta la plantilla del Real Madrid", afirma. ¡Así que hay ilusión!



No será contra Real Sociedad, Getafe o Valencia que lo veamos de titular, pero sí que tendría que aparecer contra Eibar, Mallorca, Espanyol, Alavés, Granada, Leganés, incluso Villarreal. Esos son los partidos pendientes, lo que implica que el calendario le juega a favor, pues no habrá clásicos en medio. LaLiga está de por medio en una temporada aciaga en éxitos y dinero y el que saque la cara ahora tendrá rótulo de héroe. ¿Por qué no?



Y atentos que no es una situación nueva para el colombiano, pues logró ser clave en el doblete de Liga y Champions de 2016/2017 que fue su última temporada productiva, haciéndose fuerte en eso que los españoles llaman 'unidad B'. Desde ahí podrá repetir el rol de suplente de lujo ahora. Entonces lo asumía dando golpes al camerino, pero hoy es más experimentado y ha ganado madurez a fuerza de golpes. Debió aprender la lección. Es su futuro lo que está en juego...



Pero sigamos en la onda de la visión más optimista y sigamos a ABC antes que a otros medios que de plano lo ignoran: "(Zidane) puede alternar entre su habitual 4-3-3 y el 4-4-2 que ya ha utilizado en alguna ocasión. A sus titulares preferidos -Casemiro, Kroos y Modric-, se unen ahora recambios de garantías como Fede Valverde, Isco o James. Con ellos cinco, el galo puede hacer infinitas combinaciones para darle diferente sentido

al juego del Madrid". Sí, de nuevo lejos del área rival, su entorno ideal, pero el mediocampo es lo que hay... tómalo o déjalo.



Allá, donde él quisiera estar, en efecto se mantiene la sobrepoblación y a la fila se han sumado dos debilidades de Zidane: Hazard y Asensio. Sanos, con seguridad juegan. Son el lío principal de los Vinicius, Rodrygo, Bale, Asensio, Brahim o Mariano, más un Benzema que es indiscutible y un Jovic que es apuesta personal del club. No hay espacio, ni siquiera para arañar minutos.



Por eso el rol que se abre para James no sería el del protagonista, pero sí el del obrero, el de miembro del ejército blanco que debe salvar la temporada sin necesidad de salir en las temporada, el equipo antes que el individuo. ¿Mediocridad? En el nivel de jugadores de Real Madrid sería algo irrespetuoso decirlo. En blanco y negro, sin apasionamientos, su contrato vence en un año y está a punto de cumplir 29, lo que sin duda va más allá de una temporada y toca a su futuro profesional. Es una prueba de madurez, al final: inteligencia vs popularidad, ahí está el gran partido del colombiano.