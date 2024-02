James se une a la lista: jugadores que causaron molestia en Sao Paulo

James Rodríguez y Sao Paulo romperán lazos solamente siete meses después de llegar al equipo paulista. El volante colombiano no se adaptó del todo al club y sumado a las lesiones y la frustración por la falta de oportunidades hicieron que se decantara por abandonar Brasil.



De hecho, el técnico Thiago Carpini confirmó la salida del colombiano recientemente aludiendo a intereses personales como el motivo por el que James se va del equipo tricolor.

“Nuestro periodo de convivencia fue corto, no tengo que hablar del atleta ni del ser humano. Lo que me frustró un poco fue el control de carga que hicimos en la pretemporada por una molestia en la pantorrilla. Él ya había tenido esa lesión en su Selección. Comenzamos a cuidarlo para tenerlo en condiciones cuanto antes, pero (su salida) es un interés del propio jugador, no es asunto mío”.



“La gente sabe lo que representa para el fútbol, sería redundante de mi parte. Vamos a entender los procesos. No fue una decisión técnica, no fue una decisión de club. Fue una decisión del propio atleta”, agregó el estratega.



Ante su salida, James ha entrado a una lista de futbolistas que también un paso problemático por Sao Paulo y donde resaltan grandes estrellas del fútbol brasileño que brillaron en Europa y en la propia Brasil.



Rivaldo



En 2010 y ya con una dilatada carrera en su espalda, el brasileño volvió a Sao Paulo y no tuvo su mejor nivel. Jugó 45 partido y anotó siete goles, cuestión que hizo el presidente de Sao Paulo en ese entonces, Juvenal Juvencio, criticara al técnico Adilson Batista por las oportunidades dadas a Rivaldo pese a que no rendía.



Lucio



Uno de los zagueros más importantes de Brasil fue a terminar su carrera en Sao Paulo. Lucio firmó por dos años, pero seis meses después fue apartado por un acto de indisciplina antes de un viaje con el club.



Tras constantes peleas con la directiva, jugador y club acordaron su salida en la siguiente temporada donde el zaguero terminó llegando a Palmeiras.



Dani Alves



El lateral llegaba como una gran estrella dado su increíble nivel en Europa. Pese a varios ofrecimientos, Alves escogió Sao Paulo como su próximo destino y allí fue presentado como un ídolo.



No obstante, pese a que el tema deportivo no iba mal, la relación con el equipo se fue deteriorando ya que Alves pedía una alta cantidad de dinero para seguir su aventura allí, pero al final el jugador terminó regresando a Barcelona para jugar media temporada.



Renato Gaúcho



Uno de los delanteros más reconocidos del fútbol brasileño gracias a sus pasos resaltados en Gremio, Flamengo y Fluminense, terminó fichando por Sao Paulo ya que el ‘Flu’ le debía una importante cantidad de dinero.



El atacante llegó a las instalaciones, fue presentado, pero tras este evento, Fluminense lo contactó diciéndole que la deuda iba a ser liquidada. Ante esto, Renato dejó plantado a Sao Paulo y regresó a Río de Janeiro.



José Luís Sierra



El chileno llegó en 1995 como una de las grandes estrellas del balompié austral. Sierra fue fichado por Sao Paulo gracias a su gran rendimiento en el enfrentamiento entre Unión Española y los brasileños en cuartos de final de la Libertadores de la anterior campaña.



No obstante, el jugador jugó 43 partidos, pero solo pudo anotar tres goles lo cual fue la ‘gota que rebasó el vaso’ y por ello fue vendido a Colo-Colo al siguiente año.