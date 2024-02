James estrenó look y se pronunció tras decidir irse del Sao Paulo

James Rodríguez sigue dando de qué hablar y luego de su polémica decisión de alejarse del Sao Paulo por no contar con la suficiente continuidad, el volante reapareció en sus redes sociales con look nuevo y contundente mensaje.





Pese a que su salida del Sao Paulo no se ha hecho oficial por parte del club, el técnico Thiago Carpini sí confirmó que no lo tendrá más en la plantilla y James Rodríguez se pronunció tras generar el caos y dejó en unas cortas palabras que seguirá su camino.



Con trenzas como look y demasiado sonriente, apareció James, quien acompañó cuatro fotografías que subió con un mensaje en el que mencionó: “disfruta del camino, todo lo que sea para ti te encontrará”.



Disfruta del camino, todo lo que sea para ti te encontrará.😁 pic.twitter.com/K2xE0X4dEl — James Rodríguez (@jamesdrodriguez) February 9, 2024



La publicación de James generó revuelo, pues aún tiene cariño de los aficionados, donde le dejaron claro que lo quisieran ver de nuevo en Banfield, aunque por ahora, no hay certeza de lo que pase con el diez de la Selección Colombia tras decidir rescindir su contrato.



Por ahora, James no ha decidido su próximo equipo y los únicos intereses que se conocen son de Besiktas de Turquía y Real Salt Lake de la MLS, clubes que ya han tenido contactos cercanos con el representante del jugador.