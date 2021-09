Los cuatro tristes meses de James en el fútbol mundial: duras cifras

James Rodríguez no ha vuelto a ser protagonista de noticias futbolísticas. No dentro de un campo de juego. Lo suyo ha sido frases que ha dicho en Twitch, desconvocatorias de Selección Colombia, un mercado de pases frustrado por el poco interés de otros clubes, y la resignación de quedarse en Everton a pesar de que Rafa Benítez, su entrenador, no lo tiene como primera opción.



Y es que el próximo jueves, 16 de septiembre, James cumplirá 4 meses sin jugar un partido oficial. Desde el 16 de mayo, en la derrota 0-1 con Sheffield United (fecha 36 de Premier League), el colombiano no juega con Everton. Eso sin contar que con la Selección Colombia no juega desde el 17 de noviembre de 2020, cuando perdió 6-1 con Ecuador, en Quito, por las Eliminatorias a Catar 2022.



Las cifras de James son tristes y decepcionantes, también son preocupantes.



Everton ya completa 6 partidos oficiales consecutivos sin James, contando el triunfo 3-1 sobre Burnley de este lunes, en el que Yerry Mina se destacó en el partido y en la 4ª jornada de la Premier League. En total, son 121 días sin jugar oficialmente para los ‘toffees’.



La Selección Colombia parece extrañarlo poco también, por lo menos en cuestión de resultados y tiempo sin tenerlo en sus filas: ya son 12 partidos, todos del ciclo de Reinaldo Rueda, con James Rodríguez ausente; se han dado 4 triunfos, 6 empates y solo 2 derrotas…ya son 300 días sin jugar con la Selección Colombia.



¿Cuándo volvería a jugar James con Everton y la Selección?

El próximo martes, 21 de septiembre, Everton jugará la Copa de la Liga de Inglaterra (Carabao Cup) contra Queens Park Rangers, y en ese partido se espera rotación en la nómina y una oportunidad de Rafa Benítez para James Rodríguez.



Por su parte, la Selección Colombia tendrá triple fecha de Eliminatorias mundialistas en octubre, enfrentando a Uruguay (visitante), Brasil (local) y Ecuador (local), el 7, 10 y 14 de ese mes. James, quien ya habría arreglado su situación con Reinaldo Rueda, podría ser convocado nuevamente, siempre y cuando no tenga problemas de lesión.