El ‘Tren’ va embalado: esto piensa de James, Quintero y Cardona

Esta no es una nota que quiera generar polémicas ni abrir heridas que están tratando de cerrarse. Tampoco quiere generar rencores entre las dos generaciones más importantes de la Selección Colombia.



No, FUTBOLRED habló con Adolfo el ‘Tren’ Valencia para buscar explicaciones a las decisiones, las palabras y las actitudes de tres grandes jugadores del fútbol colombiano, que pueden estar al servicio de Reinaldo Rueda, pero que han sido criticados en el último tiempo.



James está enojado con Rivera por su no llamado a la Selección a la Copa América y sus palabras, en lugar de conciliación, parecieran abrir una brecha más grande de cara a las Eliminatorias a Catar 2022, que se jugarán en septiembre y octubre próximo.



“James debe volver a la Selección y ponerse la ‘10’. Pero debe madurar, entender que así como él es importante, esa camiseta también es la más linda de todas las que se pueda poner. Lo digo yo, que jugué dos Mundiales, marqué goles, y eso me dio más importancia en el fútbol mundial”, aseguró el ‘Tren’.



El exfutbolista, de 53 años, quiere a James como a un hijo, pues sabe de sus esfuerzos e incluso su hijo, José Adolfo, compartió proceso en la Selección Sub-20: “Jugaron ese Mundial (juntos), así que lo que yo quiero es dar un consejo, no lo critico ni a él ni a nadie. Cada quien tiene su vida personal y se debe respetar”.



Sin embargo, para el ‘Tren’ llegó el momento de que James agache la cabeza y “entienda y reconozca que a veces se cometen errores. Yo también me enojé con entrenadores, pero uno después entiende por qué pasan las cosas”.



“James ha hecho las cosas bien en cada club que ha jugado, solo las lesiones lo han impedido. Ahora le dieron la oportunidad de que se recuperara, de que hiciera una buena pretemporada, y eso hay que aprovecharlo”, comentó Valencia.



Sobre las palabras de James, de que ya no tiene nada que demostrar, el ‘Tren’ difiere: “James sabe que es un jugador top. Pero cada día, cada partido y cada temporada es para demostrar y mantener el rendimiento. Las lesiones no lo han dejado, por eso tiene este año que demostrar toda su calidad”.

Juan Fernando Quintero

Valencia también habló de ‘Juanfer’ y aseguró que tiene tanto talento como James, pero “son muchachos que saben que tienen talento, pero deben madurar, con solo talento no vale, el sacrificio es importante. Yo no tengo queja de ellos, porque son excelentes seres humanos”.



“No importa que juegue en China, si está bien hay que llamarlo. Reinaldo ya abrió esa puerta con (Gustavo) Cuéllar. Quintero también es necesario”.



El nacido en Buenaventura tiró un comentario que no iba dirigido a nadie, y a la vez le cala a muchos futbolistas. “Anteriormente el jugador lo hacía porque sentía el deporte, ahora es más por el dinero. No son todos, pero uno debe entender que es el trabajo y el sustento y futuro de sus hijos. Debe devolverle cariño y demostrar gratitud. No es una crítica, es un consejo. No quiero armar polémica”.



Las vacaciones de Edwin Cardona

El volante de Boca Juniors todavía es criticado en Argentina por preferir irse de fiesta a Colombia, y a pasar unos días con su familia, que ayudar a su club en la fase de octavos de final de Copa Libertadores.



El ‘Tren’ repite que “perdió la oportunidad de demostrar la verdadera gratitud a un equipo que ya le había perdonado una vez, que fue a buscarlo a México cuando no jugaba… ¡Dio papaya!”.



“El compromiso con una institución es muy valioso, porque uno trabaja para ese club. Eso es ser futbolista profesional. A nosotros, con el ‘Tino’ Asprilla, nos tocó jugar una Eliminatoria que era partido cada dos semanas, y éramos metidos en aviones, de Italia y Alemania a Barranquilla; y llegue al club y juegue. Hay momentos para todo, y Cardona perdió una oportunidad grande de quedar en el corazón del hincha, y eso no tiene precio”, comentó el hombre de Buenaventura.



Y recordó que “yo en Bayern Múnich me hice conocer al mundo. Le debo mucho a ese club y a la Selección. A Santa Fe, que me dio la oportunidad de mostrarme. Edwin también debe analizar lo que pasó y ‘matarse’ este semestre para quedarse en Boca y seguir en la Selección”.