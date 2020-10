James brilla en la Premier League: 5 motivos de su éxito en Everton

James Rodríguez sigue viviendo un sueño en Inglaterra. Llegó a la Premier por una revancha personal y está volviendo a brillar gracias a lo hecho en el Everton. Claro, hasta ahora comienza la temporada y no es momento para lanzar juicios apresurados, pero lo del colombiano ha superado las expectativas de la exigente crítica británica.



El colombiano está recuperando su mejor nivel y espera asumir grandes retos esta campaña, para hacer historia en los ‘toffees’.



Estas son las cinco razones de su renacimiento, vistiendo la camiseta del Everton.



* Confianza. No es solo de Ancelotti; la dirigencia, los hinchas, sus compañeros de equipo, han respaldado a James desde que pisó Liverpool. Ellos le han dado las riendas del equipo y tienen sus esperanzas puestas en el colombiano para hacer una de las mejores temporadas de los últimos años. A ojo cerrado le ‘tiraron la pelota’, y James ha sabido aprovechar ese protagonismo, poniendo su fútbol al servicio del equipo; él sabe que si al equipo le va bien, su brillo aparecerá también.



* Mentalidad. Fue un cambio de ‘chip’; sabía que era una de sus últimas oportunidades de demostrar que su calidad sigue intacta, que simplemente estuvo mal aprovechada en el último tiempo, por decisiones técnicas que se salían de sus manos. James está metido en cuerpo y alma para dejar claro que está para jugar en las ligas de élite, y que no importa si en su equipo hay grandes figuras ¡Él es la gran figura!



* Estado físico. James no ha hecho más que trabajar su parte física, pues ante la falta de fútbol del último tiempo tuvo espacio para ejercitarse y llegar en forma a su nuevo equipo. Claro, la falta de minutos quita ritmo, tiempo y espacios, aunque no parece ser un problema para el ‘19’. En las vacaciones también se cuidó, y promete un gran desarrollo en los próximos meses, adecuado a las exigencias de una liga nueva.



* Madurez. Atrás quedaron los momentos críticos; como irse de fiesta lesionado. James supo lo que es llegar al punto más alto de la fama y ver cómo las críticas lo amilanaron. Ahora, con un segundo hijo, una edad más avanzada, una relación estable después de su separación, su vida personal también ha elevado su carrera. Estar tranquilo en casa, despeja la mente para rendir a un alto nivel.



* Responsabilidad. James es de aceptar retos, de guiar, de conducir un proyecto y echarse encima la responsabilidad en sus hombros. El colombiano llegó a Everton y todos esperan mucho de él, si falla se lo cobrarán, pues la prensa inglesa ha sido dura con los latinoamericanos que no han podido brillar (Falcao o Alexis Sánchez, son pequeños ejemplos). Ese encargo le gusta al volante cafetero, que necesitaba una responsabilidad de esas para no bajar los brazos y estar alerta en cada partido, pues rinde examen juego a juego.